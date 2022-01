Ofrecen 250 mil lempiras en búsqueda de Angie Peña, desaparecida en Roatán

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Luego de que las autoridades emitieran alerta amarilla en el caso de Angie Samantha Peña, la capitalina que desapareció en el mar de Roatán cuando paseaba en una moto acuática, sus familiares ofrecieron una recompensa de 250 mil lempiras a quienes brinden información que los pueda llevar con su paradero.



La joven desapareció desde el pasado sábado 1 de enero de 2022 y desde ese día las autoridades, junto a su familia, emprendieron una maratónica búsqueda, sin embargo, hasta ahora no hay rastros ni de ella ni de la jet ski que rentó.

VEA: Mamá de Angie Peña: "Estamos con fe, nuestra hija pronto estará de vuelta"



Al no tener resultados en altamar, la busqueda de Angie tomó un giró y su papá, Walter Peña, no descarta que haya sido raptada o que se convirtiera en víctima de la trata de personas.



En consecuencia, a través de la oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Honduras, se interpuso una alerta amarilla en el caso de la hondureña.



“Se ha emitido una notificación amarilla a nivel internacional donde son signatarios 195 países; que están ya alertados ante cualquier situación, ya sea por una persona desaparecida de forma obligatoria o el hallazgo del cadáver en otra nación”, dijo el vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisario Cristian Nolasco.

ADEMÁS: "Se buscó 20 minutos después y no apareció en ningún lado": Padre de Angie Peña

La familia compartió en redes sociales un afiche con la última fotografía que se tomó la chica antes de desaparecer en Roatán.



El aviso explica que se le dará la cantidad de 250 mil lempiras a la persona que ayude a dar con su paradero y que la información se manejará de manera confidencial.



Hasta ahora se ha recaudado dinero, entre familiares y amigos, para pagar a quien dé información valiosa. Las personas interesadas pueden llamar al número de celular: (+504) 3153 - 5025.



“Desde el momento que no encontraron ningún indicio en el mar que mi hija podría haber fallecido tras caer de la moto acuática, pero ni la moto aparece, entonces hay esperanzas”, dijo el papá de la joven.

Aveces Dios actúa en maneras que no entendemos, pero no nos abandona. No perdamos la fe, que es lo único que nos mantiene de pie. Seguiremos haciendo todo lo humanamente posible. ¡Nuestro anhelo más grande es ver su sonrisa de nuevo! 3/3 pic.twitter.com/SjPt9z4OJD