Mamá de Keyla está contenta con la captura de policía, pero resalta detalles sin esclarecer

LA ESPERANZA, HONDURAS.- Norma Rodríguez, mamá de Keyla Martínez -la universitaria encontrada muerta en una posta policial de La Esperanza, Intibucá-, dijo sentirse contenta con la captura de uno de los policías vinculados al caso, sin embargo, aseguró que todavía falta mucho por esclarecer.



"(Estoy) un poco contenta porque ya están saliendo los delincuentes a la luz, pero aún falta mucho por aclarar. Cómo es que salga Melvin Alexander (jefe de la posta de La Esperanza cuando Keyla fue asesinada) y que también se investigue al doctor, porque el doctor (Edgar Velásquez) dio una falsa declaración, falso testimonio y necesitamos, como familiares de Keyla, madre de Keyla, que investiguen a este hombre, que investiguen al doctor", expresó.

Rodríguez tiene esperanza que la detención del agente derivará en la revelación de más detalles sobre la muerte de su hija. "Creo que van a salir muchas cosas a la luz, cosas podridas en el caso de mi hija, porque solo él no fue", aseguró.



La progenitora de la víctima de homicidio calificó el trabajo del Ministerio Público como "excelente, porque ellos se han esforzado bastante; como la Atic", sin embargo, reiteró que "aún falta mucho por trabajar para esclarecer bien el crimen, porque nosotros no nos podemos quedar tranquilos hasta saber quién y por qué. Este señor de apellido Sarmientos (Jarol Perdomo Sarmientos, el policía detenido) tendrá que decir toda la verdad. No creo que solo él se vaya a echar ese homicidio".



Finalmente dejó claro que su lucha sigue. "Nunca me voy a cansar de decirles cobardes, porque lo que le hicieron a mi hija no tiene perdón".

