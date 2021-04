"Yo lo aconsejaba y no me quiso hacer caso": madre de joven ultimado en Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- El cuerpo de un joven fue encontrado entre piedras y maleza la mañana de este lunes en la colonia Buenos Aires, a la orilla del río Catacamas, en el municipio del mismo nombre en el departamento de Olancho.



El infortunado hombre fue identificado como Jesús Hernán Rivera Zelaya, quien según su madre, acababa de cumplir 19 años de edad. La acongojada mujer llegó a la escena del crimen y logró identificar a su vástago.



"A veces yo le decía: 'Hijo portate bien con la gente, por favor, no vayás a andar tocando nada y si querés algo pedilo. Si querés pisto trabajá'. Y él me decía: 'No mamá, yo no ando tocándole nada a nadie'", contó la mujer durante una entrevista para un medio de comunicación televisivo.

VEA: Cae cabecilla de "Los Pelones" por la muerte de la estudiante Glenis Castillo



La madre de Rivera Zelaya recordó que en ocasiones, algunos vecinos le dijeron que su hijo andaba con malas amistades y que se le había visto robándole a algunas personas, pero que siempre que lo confrontó él lo negaba todo.



"Y ahora de repente lo vengo a encontrar tirado a mi 'chigüín'. Yo lo aconsejaba y él no me quiso hacer caso, se oían rumores de que me lo andaban siguiendo, pero no creía yo. La gente me decía: 'Su hijo le arrebató un teléfono a alguien'", narró con voz afligida la madre del ahora occiso.

ADEMÁS: Cae mujer acusada de matar a su pareja en Trujillo, Colón



El cuerpo de Rivera Zelaya presentaba múltiples impactos de bala y aunque las autoridades policiales que acordonaron la escena no dieron mayores detalles, se cree que fue asesinado en el solitario lugar.



Por el momento se desconoce la identidad de los victimarios y las causas que provocaron la dolorosa tragedia que conmocionó a su familia y a los pobladores del sector.

LE PUEDE INTERESAR: Madre mata a su hijo a machetazos tras agresiones en Olancho