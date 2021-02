"Nuestra familia ha sido amenazada": Dora Rodríguez, tía de Keyla Martínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La familia de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, no solo ha tenido que enfrentar el dolor ante la muerte de la joven al interior de una celda de la estación policial de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, sino también las amenazas de personas que según afirman "tienen miedo de pagar por lo que hicieron".

En una entrevista exclusiva con EL HERALDO, Dora Rodríguez, tía materna de la joven estudiante de enfermería de 26 años, lamentó su fallecimiento y dijo que más que como una sobrina, ella la sentía su hija, pues fue la encargada de criarla cuando su madre tuvo que emigrar hacia España en busca de mejores oportunidades.

Hoy ella también se encuentra lejos, en Estados Unidos, pero desde allá alzó su voz para pedir que se esclarezca el caso de Keyla, quien según la Policía Nacional, fue detenida bajo los efectos del alcohol, incumpliendo un toque de queda y realizando escándalo en la vía pública.

Pero para Dora esa que describen no encaja con quien era su sobrina, una chica "intachable, laboriosa, carismática, atenta y trabajadora" tanto así, que contó que en su última llamada (un día antes de su muerte) le comentó que tenía planes de abrir una floristería para el 14 de febrero, en esa misma ciudad de La Esperanza.

"Tememos por la vida de nuestra familia"

Como familia hemos sido amenazados, mis hermanos que están allá haciendo parte de los movimientos del caso. Nuestra familia ha sido amenazada porque usted sabe que esas cosas no son fáciles, pero nosotros hemos dicho que vamos a llegar a las últimas consecuencias, cueste lo que cueste", dijo la acongojada tía.



"Mis hermanos allá en Honduras son los que han andado en las manifestaciones y han sido amenazados anónimamente, por llamadas y mensajes. Usan de esas voces que se ponen para ser irreconocibles y números que no son legales, de teléfonos que no pueden ser averiguados. Nosotros tememos por la vida de nuestra familia allá en Honduras", recalcó.

Sin embargo, Doris sostuvo que no tienen miedo, pues cuentan con la protección de Dios y están tomando las medidas del caso. "Estamos haciendo las averiguaciones y buscando ayuda en organizaciones que nos están apoyando, pedimos protección para nuestros hijos, para mis hijos en La Esperanza, para Nancy, la hermana de Keyla, para todos", concluyó.

La tía de la joven también agradeció a la población que ha dado muestras de solidaridad con la tragedia familiar que les ocurre y sostuvo que las autoridades deben investigar y detener a los agentes policiales que realizaban su turno en esa posta policial.