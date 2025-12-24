  1. Inicio
De varios impactos de bala matan a joven mujer en Siguatepeque

La mujer fue atacada por desconocidos frente a una iglesia. La Dirección Policial de Investigaciones realiza las indagaciones del caso

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 12:21
Elisa Domínguez, de aproximadamente 18 años de edad es la mujer asesinada en Siguatepeque.

 Foto: Cortesía.

Siguatepeque, Honduras.- Una mujer fue asesinada la mañana de este miércoles frente a una iglesia ubicada en el barrio Buena Vista, en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, hecho que ha generado consternación entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Elisa Domínguez, de aproximadamente 18 años de edad. De acuerdo con información preliminar, la joven trabajaba en una tienda de ropa y cursaba sus estudios.

Según versiones de testigos, la joven fue atacada con arma de fuego por sujetos desconocidos, quedando sin vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Tras el hecho, agentes policiales acordonaron la escena para resguardar el área, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo conforme a los procedimientos establecidos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen, establecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El violento hecho ha causado indignación entre vecinos del barrio Buena Vista y se suma a la ola de criminalidad que continúa afectando a distintos sectores del país.

