El desgarrador llanto de la esposa de German Vallecillo: "Yo me voy a morir"

LA CEIBA, HONDURAS.- Descontrolada, sin consuelo y embargada de dolor, la esposa del comunicador hondureño German Vallecillo acudió a la escena del crimen tras enterarse que a su único amor le arrebataron la vida de forma violenta junto a su camarógrafo Jorge Posas. El desgarrador momento ocurrió en una calle de residencial El Naranjal de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.



Tirada en el suelo, gritando y sollozando, la joven le rogaba a Dios que todo fuera una mentira. Ahogada en llanto repetía que su vida no podría continuar sin el hombre que amó por varios años y que este miércoles cumplía 41 años.



"Yo no voy a poder, por favor, por favor Dios mío, no", gritaba la mujer mientras uniformados acordonaban el área y se aprestaban a levantar los cadáveres que quedaron en el interior de un vehículo.



"Perla, no Perla... es mentira, decime que es mentira... Perla, yo me voy a morir... Perla, por favor, yo no lo quiero ver", decía arrodillada en el asfalto, a escasos metros del vehículo con el cuerpo de su esposo.

"Por qué la gente no hace nada, Perla, ¿qué es esto?", exclamaba, mientras se acercaban personas allegadas a ella a tratar de darle consuelo en tan amargo momento.

Desconsolado padre

A la escena del crimen también llegó su padre, el periodista German Vallecillo, quien desconsolado no podía contener el llanto al ver el cadáver de su hijo.



En las primeras declaraciones del comunicador aseguró que perdonaba a los hombres que asesinaron a su hijo en el día de su cumpleaños, pero que Dios no los perdonaría.



"Estoy destrozado, lo que menos piensa uno es que a un hombre como mi hijo que hacía tanto bien a la humanidad le fuera a pasar una cosa como esta. Sinceramente yo le dejo todo a Dios, yo se que su justicia habrá de castigar a quienes cometieron este hecho contra mi hijo". expresó.

"Yo los perdono, pero Dios no los va a perdonar, ellos van a conocer la ira de Dios. El que a hierro mata a hierro muerte", advirtió.



"Estoy muy dolido y lo que más me duele es que me lo mataron hoy, el día de su cumpleaños, como que a propósito lo hicieron para que lo recordáramos siempre", reclamó German.