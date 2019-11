Hermana de homosexual asesinado en Jamastrán: "A él lo molestaban"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Joel Daniel Zúniga, de 42 años, fue torturado y asesinado en la comunidad Los Almendros del Valle de Jamastrán, El Paraíso.



El cuerpo del joven miembro de la comunidad Lésbico, Gay, Trans, Bisexual e Intersexual (LGTBI) fue encontrado la tarde del sábado al interior del cementerio de la localidad.



Las autoridades informaron que la víctima tenía severas marcas de tortura en su cuerpo y fue encontrado en estado de descomposición. Las primeras hipótesis de los cuerpos de investigación indican que el crimen del hondureño está fuertemente relacionado al odio y a la discriminación de género.



De acuerdo con el relato de sus familiares cercanos, él salió desde el miércoles de su casa en la comunidad de El Zarzal, Jamastrán, para asistir a la vela de un amigo. Sin embargo, desde ese momento sus familiares perdieron comunicación con él, hasta el sábado en horas de la mañana que fueron alertados por los vecinos del lugar que en el cementerio se encontraba un cuerpo con similares características físicas que Zúniga.

María Elena Zúniga, hermana de la víctima, reconoció el cuerpo. “Él dijo que venía a una vela a la comunidad de Los Almendros, la gente dice que allí estuvo en la vela, pero no lo vieron en el entierro; el no se metía con nadie porque más bien tenía un poco de problemas mentales”, aseveró María Elena.



La comunidad reaccionó consternada por el crimen y algunos vecinos indicaron que el muchacho era una persona amable y oficiosa, que se ganaba la vida haciéndole mandados a diferentes familias.



“Está bien golpeado de la cabeza, no se metía con nadie, más bien a él lo molestaban”, lamentó entre lágrimas otra familiar de la víctima.



Las investigaciones del brutal crimen están a cargo de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, que nombrará un equipo especializado para recabar los primeros indicios para dar con el paradero con los responsables del brutal crimen.

En 2019, al menos una decena de miembros de la comunidad LGTBI fueron asesinados en Honduras.