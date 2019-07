“Fue muy duro ver morir a mis compañeros”: relato de buzo que sobrevivió al naufragio en La Mosquitia

El Heraldoricardo.sanchez@elheraldo.hn

GRACIAS A DIOS, HONDURAS.-La tranquilidad invadía el interior del barco Capitán Waly que zarpó el martes desde el puerto de La Ceiba, Atlántida, con destino a Gracias a Dios para iniciar sus labores de pesca.

Eran las 2:00 de la mañana del miércoles cuando la tragedia invadió la vida de los tripulantes de esa embarcación.

EL HERALDO estuvo presente en la Base Naval de Caratasca, donde elementos de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y la Fuerza Naval de Honduras (FNH) llevaron los cuerpos de las 27 víctimas mortales tras el naufragio. A ese mismo lugar llevaron a los 55 pescadores que sobrevivieron a la tragedia.

EL HERALDO conversó con uno de los sobrevivientes, quien fue el primero en darse cuenta de que el barco se empezaba a hundir en las aguas cerca del Cayo Gorda, en Gracias a Dios.

“Todo mundo estaba durmiendo, fue a las 2:00 de la mañana que embrocó el bote, solo yo estaba despierto, salí a orinar y vi que el bote se tambaleó y empecé a gritar ‘¡Se está hundiendo el bote!’ y todos se asustaron y empezaron a salir, pero cuando la puerta se estaba cerrando eché la mano y logré abrirla para que salieran algunos, los que salieron pudieron sobrevivir, pero varios se quedaron atrapados en el bote”, relató Lamber Flores, sobreviviente de la tragedia.

Agradeció a Dios estar con vida y tener una nueva oportunidad para estar con su familia.

“Fue muy duro ver morir a mis compañeros, todavía no puedo creerlo, perdí a tres familiares, pero la vida es así, nadie sabe donde vamos a ir a parar, la vida en el mar para nosotros los buzos es muy incierta, lo lamento por todos, por mi mamá y algunos familiares”, lamentó.

El buzo sobreviviente perdió a su hermano y su primo, su cuñado está desaparecido.

Asistencia Un grupo de médicos y psicólogos esperaban a los 55 sobrevivientes que fueron rescatados de las aguas de La Mosquitia hondureña tras el naufragio para brindarles atención médica y psicológica.

Detalló que tres buzos, un marino y dos cayuqueros son los que están desaparecidos, seis personas en total.

Entre más pasan las horas y no los encuentran se reducen las esperanzas de encontrarlos con vida.

“Le pedimos a Dios, porque Dios es grande, es quien hace los milagros, la verdad fue así sucesivamente todos llenos de tristeza y llorando, pidiéndole a Dios que nos salvara del peligro”, expresó el buzo. Él se dedica desde hace tres años a las labores de pesca en la zona de La Mosquitia hondureña.

“En el momento que el barco se hundía no pensé nada, pero luego le pedía a Dios que nos salvara a los que habíamos sobrevivido, lamentablemente ya no se podía hacer nada por los que ya habían muerto, era muy difícil, fue en la madrugada, no se miraba nada”, manifestó.

Lamber llegó el jueves a las 2:30 de la tarde a la Base Naval de Caratasca en una embarcación junto con los demás sobrevivientes.

Ahí los esperaban un grupo de médicos para brindarles atención médica y darles alimento. Ellos pasaron varias horas expuestos a los rayos del sol, sin comer y realizando un gran esfuerzo por sobrevivir.

Fue hasta que un bote que navegaba cerca llegó a socorrerlos y pudieron salvar sus vidas. Pese a que Lamber no estaba llorando, sentía un gran dolor al saber que a pocos metros de distancia estaban los cuerpos sin vida de sus familiares y amigos.