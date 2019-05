Madre de la maestra asesinada: "Le pido a mi Diosito que me la tenga en un lugar precioso"

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- Familiares, amigos, vecinos y alumnos le dieron el último adiós este viernes a la maestra Ingrid Ulloa, quien fue hallada sin vida el miércoles de 15 mayo a la orilla de la carretera de la comunidad de San Juan de Oloma, en Victoria, Yoro, zona centro-norte de Honduras.



"Te amo mucho, mucho, muchísimo, como siempre los quiero a todos. Lamentablemente ya no te voy a tener a tí. Le pido a mi Diosito que me la tenga en un lugar precioso en donde descanse su alma. Perdónamele, señor, perdónamele, señor", exclamaba envuelta en llanto la madre de la maestra durante el sepelio.



Otros parientes de la joven también se quebraron en llanto, mientras amigos y conocidos pedían a las autoridades que se haga justicia para que su caso no quede en la impunidad.



El cuerpo de la maestra quedó a la par del cadáver de un hombre, quien aún no ha sido identificado. Ambos fueron encontrados atados de sus manos y con una mordaza en sus bocas.



Ulloa era docente de un jardín de niños de la comunidad de La Huerta, Trinidad, Santa Bárbara, área occidental del territorio hondureño y estaba próxima a recibir su título universitario como licenciada en Educación Básico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).



La maestra fue enterrada en la comunidad de El Salitre, Macholola, Santa Bárbara, donde las lágrimas de los presentas rodaron por sus rostros al recordar a la hora occisa.

Amigos, compañeros de trabajo, vecinos y sus familiares sepultaron este viernes a la maestra Ingrid Ulloa. Foto: Hecho en Trinidad SB.