"Viento en Contra" se presenta en papel, antes de su estreno en cines nacionales

Tegucigalpa, Honduras.- Durante los cerca de tres años en los que Ángel Matute trabajó en la escritura de "Viento en contra: la historia en la que todos perdimos", el autor hondureño encontró en el papel un espacio que el guion cinematográfico no le permitía. Mientras la película debía ajustarse al tiempo y al ritmo de la pantalla, el libro le dio la libertad de ahondar en los antecedentes históricos del conflicto entre Honduras y El Salvador de 1969, y de desarrollar con más calma la psicología de los personajes que en la película aparecen desde tres frentes; pilotos, civiles y soldados.

Como explicó el propio equipo durante la presentación en la Biblioteca Nacional, el libro permite contar detalles y matices que no pudieron plasmarse en la pantalla, e invita al lector a comprender mejor tanto a los protagonistas como el ambiente político, agrario y social que antecedió a la llamada "guerra del fútbol".

Álvaro Matute, padre del autor y productor ejecutivo del proyecto, lo resumió con una idea que bien podría aplicarse a cualquier adaptación de este tipo, pues la mente del lector "es tan rica que vuela más allá de lo que puede encajar en la pantalla del cine". El proyecto tardó entre 8 y 10 años en total, desde que arrancó la investigación hasta el estreno de la película, programado para este miércoles 3 de septiembre. Ángel Matute contó que su interés por contar historias viene desde niño. "Ahora tengo 28 años y estoy plasmando historias en la pantalla grande, y para mí eso es un sueño", dijo el autor.

Explicó también que antes había trabajado en esto de forma más informal, pero que al incorporarse como socio de New Rock Productions "se puso a investigar a fondo la historia que terminaría convertida en libro".

Su padre, Álvaro Matute, aportó una mirada más íntima sobre lo que significa el libro y la película. Recordó que en 2019 empezaron a digitalizar cintas antiguas de 16 milímetros, material que sirvió para reconstruir parte de la historia, y habló del costo humano del conflicto, con once matrimonios que se separaron a la fuerza por la guerra.



Por otro lado, el enfoque de la historia, fue claro en que no busca señalar culpables. "Si hay culpables en esta situación, son ambos países, por la falta de tolerancia.. Y eso es justamente lo que no queremos repetir; estamos aquí aprendiendo de los errores del pasado para no volver a cometerlos", dijo.