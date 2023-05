Los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán convocan a poetas y cuentistas en su 36 edición

SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS.- Cuando en 1985 se constituyeron los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán, quizá ningunos de sus precursores pensó que 36 ediciones después el certamen seguiría impulsando la literatura de Honduras.

Y quizá no lo imaginaron no por falta de interés en sostener un proyecto literario, sino porque históricamente las expresiones artísticas y literarias no son parte de las agendas a largo plazo en este país tan carente de iniciativas culturales, pero rico en talento.

El presidente de la Comisión Permanente de los Juegos Florales, Juan Manuel Bueso, destaca que el certamen se ha logrado mantener “gracias al voluntariado comprometido de los que han y hemos conformado la Comisión Permanente y al apoyo constante de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán y otras empresas y amigos. ¡No ha sido nada fácil!”.