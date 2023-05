En 2023, las mujeres dan la cara por el cine

La documentalista Laura Bermúdez estrenó en marzo de 2023 su propuesta “Con esta luz” (With This Light) , en el Festival de Austin en los Estados Unidos. La pieza que ella codirige junto a la cineasta estadounidense Nicole Bernardi-Reis es un documental que aborda la vida y obra de sor María Rosa Leggol, quien por más de 70 años ayudó a más de 87,000 niños hondureños a escapar de la pobreza mientras fortificaba su legado como activista y visionaria.

“Cuando apenas conocí a la hermana María Rosa Leggol me estremecí hasta la médula por su determinación hacia querer cambiar las vidas de la juventud hondureña. Ella era una mujer que se reía muy fuerte y cada vez que entraba en una habitación era imposible no sentirse inspirado por su energía positiva”, comentó la cineasta sobre su experiencia de trabajar en esta producción.

Por otro lado figura la actriz y cineasta Jessica Guifarro, quien fue seleccionada para el Talents Guadalajara, el espacio de formación del Festival Internacional de Guadalajara que se realiza este mes de junio de 2023. La protagonista de películas como “Amor y frijoles” o del cortometraje “Misoxenia” estará en el Acting Studio, dedicado a la actuación, en donde reciben talleres y formación con personas reconocidas en el campo del cine, de talla internacional.

“Esta es la segunda ocasión en la que aplico al Talents de Guadalajara. La primera vez fue para directores, no quedé, y después de estar trabajando dos años con la colectiva de cineastas y coordinar la Escuela de Cine de este proyecto, creo que me ha nutrido de una manera grande, y pues dije ‘este es mi año’, además de que mi cinematografía ha crecido y siento que me han impulsado como actriz”, comenta Figueroa sobre su proceso de aplicación, en donde compartirá con talentos de México, Cuba y Argentina.

“Será un honor poder representar a Honduras en este evento. Me he estado preparando arduamente para el encuentro, siento que este es el mejor momento para ser cineasta en Honduras, porque ahora contamos con el apoyo del Instituto Hondureño de Cine y de la Secretaría de las Cultura, Artes y los Patrimonios, quienes han sido muy abiertos conmigo y me han apoyado en este proceso”, agrega.