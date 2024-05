Ángel David Castro: “Para ser un buen escritor hace falta leer mucho”

¿Cómo recibe este premio luego de una década participando en el concurso?

Para mí haber ganado es un sueño hecho realidad. He explorado tantos géneros y estilos a través de este tiempo; de corte policial, psicológico e incluso romántico, y finalmente diez años después vine a “dar en el clavo”, como dicen, con una obra de tono erótico. Me siento muy emocionado y lleno de dicha de que se me dio la oportunidad en esta edición.

¿Qué referencias tomó para crear “Mariluna”?

El relato en sí tiene muchos detalles que son fragmentos de otras historias que he escuchado. También tiene guiños a cosas que me gustan como, por ejemplo, la historia de Coco Chanel con el perfume Chanel N 5, de Cleopatra y la mitología griega. Digamos que vine a fusionar estos elementos siguiendo un hilo conductor hacia ese final que quise darle a mi cuento.

Parece que hay un tono poético en su obra. ¿Es un género que le interesa?

Desde luego, la poesía me encanta. Me gusta la obra de nuestra referente Clementina Suárez y de Edgar Allan Poe, quien tiene una poesía bastante tétrica y oscura porque me atrapa ese estilo en donde se trabaja bastante con las licencias literarias que posee este género.