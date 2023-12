Las ideas libertarias y el contexto actual

A menos que una mano invisible (la del Estado) se dé a la tarea de marcar límites para restringir el deseo de máxima ganancia, propio de esta tendencia que tiene como agravante el menor costo posible.

Esto, para no afectar los derechos de otros, entiéndase, derecho a un trabajo decente, a una jornada de 8 horas y a la protección social.

El hecho de tener controles y limitar la ganancia a lo justo, es uno de los principales puntos que provoca desequilibrio y contradicción en las ideas libertarias, en lo que respecta al mercado, porque ellas pregonan que lo más importante es el beneficio económico sin importar la vulneración de derechos a otros, que generalmente no han podido elegir o no han tenido acceso a oportunidades suficientes.

En definitiva, si no se logra equilibrar los derechos de libertad, de igualdad con respecto al derecho a la solidaridad, las ideas libertarias pueden pasar fácilmente de conquistas a ser abusos...

Por otra parte, debemos entender que el derecho a la propiedad privada no se limita únicamente a lo material, también el espacio personal y el proyecto de vida individual constituyen propiedad privada inmaterial, y lograr su desarrollo es un derecho, pero dentro de los límites que marcan el respeto al proyecto de vida del otro.

Finalmente, no se trata de imponer, si no de que como sociedad y gobierno se pueda alcanzar un equilibrio entre el acceso a los derechos y así evitar profundizar las desigualdades.

Y, por otra parte, que como ideal humano consideremos que efectivamente es posible vivir en responsable libertad y con límites, sobre todo para no abusar, no atropellar a nadie y dar buen ejemplo a las nuevas generaciones, por las que nos debemos preocupar y heredarles la idea de que no siempre es necesario buscar el máximo beneficio, que a veces se puede dar preferencia a la solidaridad y la igualdad con el propósito de mejorar la experiencia humana y no empequeñecerla o empobrecerla con la mezquindad en la búsqueda de la ganancia sin límite.