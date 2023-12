Etchepare: De la rareza, el humor y la crueldad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo que me movió a leer Etchepare de Mario Bellatin , además del antecedente de “Salón de belleza” , fue el apunte del mismo autor sobre el origen de esta historia, más cercano a la realidad de lo que se pudiera pensar.

Quizá por esa propuesta narrativa es que se prescinde del párrafo desde que inicia hasta que termina, sin embargo, contrario a lo que se pregona en las clases o talleres de redacción no resulta cansado.

Lo que se narra en Etchepare es lo que un hermano le comunica al otro. Incluso, cuando el sistema se apaga, siempre por no querer hablar de la madre, la narración se interrumpe, y vuelve cuando el sistema de comunicación se enciende nuevamente.

Uno de los efectos que consigue la narración es que, así como los personajes no pueden ver ni al fracasado escritor tallerista ni a la encargada ni a ninguno de sus compañeros, tampoco en la lectura se los puede ver de frente, solo sabemos de ellos lo que dice uno de los personajes.

Tampoco hay comas o cualquier otro signo de puntuación que no sean puntos, posiblemente en referencia al origen oral de la narración.

Lo que podría facilitar su lectura es que las oraciones son breves durante toda la novela, digamos que no hay exabruptos gramaticales.

El lector apenas y se puede imaginar las voces. Estamos en igualdad de condiciones que los hermanos.

El discurso que se genera en la narración navega entre lo irónico y lo ridículo: “A mí me sacaron de golpe de la institución donde estaba matriculada. Ya había aprendido a tocar algunas melodías en el piano. ¿Te has dado cuenta de que no existen partituras en braille? Yo las voy a inventar. Qué gracioso sería hacer algo de ese orden. Una ciega y sorda creando partituras musicales. Es extraño ser ciegos y sordos y que encima nos apellidemos Nieblas. Nadie nos cree” (pág. 62).

El hecho de que este par de hermanos lleven como apellido Nieblas, y que el profesor se burle de ellos y los ponga de ejemplo de que en literatura no se debe nombrar a los personajes por sus características es un juego literario muy divertido.