Rosalila, el tesoro maya que se revela al mundo, es más antiguo

Ahora bien, ¿qué indican los nuevos hallazgos de Rosalila? Agurcia nos cuenta que tras volver a evaluar lo que se sabe del templo más importante de Copán, y que en palabras de él “es un proceso que nunca se acaba porque la ciencia no tiene fin”, han descubierto que Rosalila no fue construido en el año 600 d.C. (después de Cristo), sino más bien en el año 500 d.C., alrededor de 100 años antes.

Rosalila en sus 18.5x12 metros de dimensión, y sus 14 metros de altura, alberga grandes misterios que no han sido revelados, “el estudio de Rosalila me habré muerto yo y no va a haber terminado, siempre hay alguno nuevo, interesante, no solo por el monumento mismo y su increíble estado de preservación, sino por que los avances en la ciencia nos permiten ver la misma cosa de una manera diferente”, concluye el descubridor del templo.