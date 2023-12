El río Copán, la mayor amenaza para la zona arqueológica de Copán

La situación se ha estudiado a fondo, hay un plan de mitigación, solo se necesita actualizar la información, “pero se requiere trabajo”.

¿Son conscientes las autoridades hondureñas sobre la importancia y urgencia de este tema? Agurcia responde: “No sé si es que no saben, no quieren saber o lo ignoran a propósito, hasta que no pegue el macanazo no accionan”.