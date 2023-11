TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alguien me pide un ensayo y me obliga a pensar”, dijo el escritor y periodista Horacio Castellanos Moya en su regreso a Honduras , casi tres décadas después de su última visita, mientras ofrecía un conversatorio sobre su vida y obra. Sentado al lado izquierdo de su colega Mario Gallardo , en el auditorio del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( CAC-UNAH ), y solo días después de haber participado en la III Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula (FIL SPS), el autor de origen hondureño, criado en El Salvador, mencionó que “al escritor se le exige hablar mucho, pero hay que aprender a dosificar”. Como parte de su ponencia, Castellanos Moya hizo hincapié en las diferentes facetas literarias que han consolidado su profesión; como novelista, poeta, narrador y ensayista, aludiendo que “el escritor es la persona menos indicada para saber qué lo está influyendo. Hay gustos y repugnancias de por medio”.

También refirió que, aunque no ha sido precisamente metódico en su profesión, “todo lector tiene un oído”, que él ha elegido cuidar. “La prosa es la base del género literario. Lo que vamos fareando, se va quedando. Es muy subjetivo, pero hay gente que tiene que leer por obligación, y yo ya no tengo esa obligación”, acuñó, explicando por qué lee solo aquello que lo entretiene y está bien escrito.

Al ser consultado sobre sus preferencias personales, el escritor comentó: “me gusta mucho la literatura de caída, como la escrita en lengua alemana del siglo XX. También escritos latinoamericanos, como ‘El Quijote’, de Cervantes. Leo muchas memorias, porque me estimulan mucho, sobre todo si ya pasaron 100 años”. Pero mientras escribe, el autor reflexiona sobre sus elecciones. “Cuando estoy escribiendo novela, no leo novela, porque no me dejo infectar por otras historias. En ese entonces leo ensayos o memorias. Leí mucha poesía cuando era joven, ahora no tanto”. Sin embargo, confesó enternecidamente “Siempre vuelvo a los viejos poetas”.

Y cuando de influencias políticas se trata, Castellanos Moya aseguró: “A mí las ideologías se me deslizan, porque tratan de poner a la literatura como su sirviente. El arte no puede ser sirviente de las ideologías. Así que no me preocupo por eso. Es más políticamente correcto matar al prójimo que hablar mal de él”, acuñó el autor de “Desmoronamiento”, “Roque Dalton: correspondencia clandestina y otros ensayos” y “Cuaderno de Tokio”, entre otras obras.



Finalmente, el invitado respondió a una interrogante sobre la relación que ha forjado con sus colegas y las editoriales. Recordó que en su oficio periodístico fue también editor, por lo que no se tiene consideración alguna a sí mismo cuando edita sus textos. Y añadió: “He desarrollado buenas relaciones personales con editores y escritores, pero casi no hablamos de libros”.