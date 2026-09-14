Honduras y sus tres independencias: 1821, 1823 y 1838

Tegucigalpa, Honduras. - El 15 de septiembre de 1821 marcó para Centroamérica el fin de tres siglos de dominación española . Pero Honduras no solo debería conmemorar esta independencia , sino también las otras dos: la de México, el 1 de julio de 1823, y la de la República Federal, el 26 de octubre de 1838.

Solo así, nuestro país, que entonces era provincia, inició un proceso que lo llevaría a su conformación como Estado.

Desde 1810, el dominio de la Corona española comenzó a mostrar evidentes signos de desgaste en las colonias de América.

La independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa, en el siglo XVIII, ya daban señales de que las monarquías no podrían resistir durante mucho tiempo en su dominio totalitario.

Pero, en el caso de Centroamérica, rodeada de guerras y luchas prolongadas que sucedían en México y Sudamérica, se declaró una independencia pacífica el 15 de septiembre de 1821.

No obstante, no habían pasado ni cuatro meses de tal declaración cuando las provincias de Centroamérica se anexaron a México el 5 de enero de 1822.

Según el historiador Rolando Canizales, tras la firma del acta de independencia de España, las provincias celebrarían un congreso en el que se proclamaría de manera definitiva la independencia, “sin embargo, lo que aconteció fue la anexión al Imperio mexicano recién conformado y que era gobernado por Agustín de Iturbide”.

La motivación de esta situación fue “el temor de las élites aristocráticas que veían en la independencia un peligro para mantener sus privilegios y por eso decidieron unirse a un gobierno o a un Estado más grande y que consideraban más fuerte como era el mexicano”.

Señala Canizales que esta anexión a México generó bastante conflicto y preparó el terreno para que la inestabilidad política se asentara en Centroamérica, “ya que no fue una decisión consultada con todos los pueblos”, “en aquel tiempo se pensaba que había que realizar una consulta con todos los ayuntamientos de las distintas provincias y ese proceso no fue respetado y llevó a que la anexión se convirtiera en una decisión unilateral, y por tanto también en una forma de ir erosionando las bases democráticas de la nueva nación centroamericana”.