Honduras y sus tres independencias: 1821, 1823 y 1838

Tegucigalpa, Honduras.- El 15 de septiembre de 1821 marcó para Centroamérica el fin de tres siglos de dominación española. Pero Honduras no solo debería conmemorar esta independencia, sino también las otras dos: la de México, el 1 de julio de 1823, y la de la República Federal, el 26 de octubre de 1838.
Solo así, nuestro país, que entonces era provincia, inició un proceso que lo llevaría a su conformación como Estado.
Pero hagamos un repaso a la historia.
Independencias
Desde 1810, el dominio de la Corona española comenzó a mostrar evidentes signos de desgaste en las colonias de América.
La independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa, en el siglo XVIII, ya daban señales de que las monarquías no podrían resistir durante mucho tiempo en su dominio totalitario.
Pero, en el caso de Centroamérica, rodeada de guerras y luchas prolongadas que sucedían en México y Sudamérica, se declaró una independencia pacífica el 15 de septiembre de 1821.
No obstante, no habían pasado ni cuatro meses de tal declaración cuando las provincias de Centroamérica se anexaron a México el 5 de enero de 1822.
Según el historiador Rolando Canizales, tras la firma del acta de independencia de España, las provincias celebrarían un congreso en el que se proclamaría de manera definitiva la independencia, “sin embargo, lo que aconteció fue la anexión al Imperio mexicano recién conformado y que era gobernado por Agustín de Iturbide”.
La motivación de esta situación fue “el temor de las élites aristocráticas que veían en la independencia un peligro para mantener sus privilegios y por eso decidieron unirse a un gobierno o a un Estado más grande y que consideraban más fuerte como era el mexicano”.
Señala Canizales que esta anexión a México generó bastante conflicto y preparó el terreno para que la inestabilidad política se asentara en Centroamérica, “ya que no fue una decisión consultada con todos los pueblos”, “en aquel tiempo se pensaba que había que realizar una consulta con todos los ayuntamientos de las distintas provincias y ese proceso no fue respetado y llevó a que la anexión se convirtiera en una decisión unilateral, y por tanto también en una forma de ir erosionando las bases democráticas de la nueva nación centroamericana”.
Pero esta anexión duró menos de dos años, ya que el 1 de julio de 1823 Centroamérica declara su independencia de México, casi cuatro meses después de que Agustín de Iturbide abdicara al trono y se fuera al exilio.
Ahora bien, el 22 de noviembre de 1824, las provincias se conformaron oficialmente como la República Federal de Centroamérica.
Pero, en noviembre de 1838, Honduras se independiza de la República Federal y se proclama libre, soberana e independiente “del antiguo gobierno federal, de los demás Estados y de otro gobierno o potencia extranjera”.
“Por tanto, podemos decir que a partir de esa fecha comienza a organizarse un Estado nacional hondureño tal y como lo conocemos ahora, pero sería un proceso que llevaría muchas décadas”, concluye Canizales.
Es así que, en 2038, Honduras conmemorará el bicentenario de su tercera independencia.
Conformación del Estado
Tras su tercera independencia, Honduras comenzaría el proceso de establecer sus bases como Estado. Para 1865 se decreta el Himno Nacional y la Bandera Nacional, pero el Himno se hizo oficial hasta 1915.
El historiador Rolando Canizales señala que hubo varias etapas en la conformación del Estado, “es un proceso que dura aproximadamente desde 1838 hasta el siglo XX, incluso hasta el período de Tiburcio Carías Andino, según algunos historiadores”.