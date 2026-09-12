¿Cuántas décadas le tomó a Honduras conformarse como Estado?

La conformación de Honduras como Estado nacional fue un proceso que se extendió durante varias décadas del siglo XIX. El historiador Rolando Canizales señala que, aunque 1838 marca un punto de partida, distintos hitos institucionales, como la legislación de 1865 que decretó la bandera nacional, evidencian la organización progresiva del país como Estado propio. Algunos historiadores incluso extienden este proceso hasta el siglo XX, durante el periodo de Tiburcio Carías Andino.