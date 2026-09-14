Nicaragua entrega a Costa Rica la antorcha de la libertad centroamericana

San José, Costa Rica.- Nicaragua entregó a Costa Rica la antorcha centroamericana de la paz y la libertad, en conmemoración del 205 aniversario de la independencia de la Corona española. La flama centroamericana fue entregada en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, que comparten Nicaragua y Costa Rica en el Pacífico, en un acto que sobresalió por los colores oficiales de cada país y presentaciones artísticas y culturales. La ministra nicaragüense de Educación, Mendy Arauz Silva, quien traspasó la tea al ministro de Educación Pública costarricense, José Leonardo Sánchez Hernández, destacó el simbolismo de la antorcha para la unidad y la paz de la región.

Nicaragua recibió la antorcha de la paz y la libertad de Centroamérica el jueves pasado en el puesto fronterizo Las Manos, frontera con Honduras, tras recorrer el territorio del país vecino. Este año no fue recibida por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que delegaron a hacerlo el sábado, en Managua, a dos de sus hijos: Maurice Facundo y Camila Ortega Murillo. La antorcha recorrió 503 kilómetros en suelo nicaragüense y fue portada por 13.000 estudiantes, según las autoridades. El recorrido de la antorcha centroamericana de la paz y la libertad es uno de los actos conjuntos con los que la región conmemora su independencia todos los años.