Erandique Ilustres dedica su tercera edición al padre Antonio Vallejo

La nueva entrega propone un recorrido por la vida, obra y legado de Vallejo, un personaje del siglo XIX que desarrolló una amplia labor en campos como la historiografía, la estadística, el periodismo, la educación, el derecho y la política. La revista busca acercar su figura a las nuevas generaciones y recuperar documentos y episodios que permiten comprender mejor la Honduras de aquella época.

Tegucigalpa, Honduras.- La memoria histórica de Honduras vuelve a ocupar un espacio central con la tercera edición de Erandique Ilustres , publicación que en esta ocasión está dedicada al padre Antonio Ramón Vallejo , considerado en sus páginas como el “padre de la historia hondureña”.

Uno de los ejes de esta edición es el Censo General de 1887, trabajo que permitió reunir información sobre la población y las condiciones sociales de distintas regiones del país. La publicación lo presenta como una verdadera radiografía de Honduras y rescata, además, algunas de las curiosidades registradas en aquel documento.

La revista también aborda el Compendio de la Historia Social y Política de Honduras, obra que Vallejo escribió por encargo del Gobierno y que abarca acontecimientos comprendidos entre 1811 y 1838. El texto fue concebido en formato de preguntas y respuestas y estuvo dirigido especialmente a estudiantes, por lo que llegó a utilizarse como material de aprendizaje en colegios.

Para dimensionar la importancia de Vallejo, Erandique Ilustres reúne las opiniones de historiadores, investigadores y promotores culturales. Daniel Vásquez destaca su papel en la sistematización de la historia hondureña y en la preservación de documentos que se encontraban en Comayagua.

La edición incluye además una entrevista con el historiador Mario Argueta, quien define a Vallejo como un patriota que puso su talento, capacidad de trabajo y voluntad al servicio de Honduras.

Descargue aquí la tercera edición de Erandique Ilustres.