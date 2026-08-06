Clementina Suárez revive en la nueva edición de la revista Erandique Ilustres

Tegucigalpa, Honduras.- La publicación de Erandique Ilustres correspondiente a agosto de 2026, presenta un recorrido por la vida y obra de Clementina Suárez , destacándola como una mujer "adelantada a su tiempo", cuya libertad de pensamiento y actitud desafiante frente a las normas sociales la convirtieron en una figura admirada y, al mismo tiempo, polémica dentro de la cultura hondureña.

El ejemplar reúne una selección de poemas de distintas etapas de su carrera, entre ellos "El cielo", "Luz y sombra", "Sexo", "¿Dónde?", "Tarde", "Poesía", "El parto", "Constancia" y "Las estrellas", textos que reflejan la evolución de una autora que abordó temas como el amor, la soledad, la libertad, el cuerpo femenino y la existencia humana.

Además de su obra poética, la revista recopila escritos de reconocidos intelectuales como Augusto C. Coello, Roberto Sosa, Medardo Mejía, Salarrué y A. Guillén Zelaya, quienes analizan la trascendencia literaria de Suárez, su carácter rebelde y el impacto que tuvo en la poesía centroamericana. Los textos resaltan que la escritora rompió con los convencionalismos de su época y abrió camino para nuevas generaciones de creadoras.

Descargue aquí el PDF del segundo número de Erandique Ilustres.