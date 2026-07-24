"Tegus sí canta" 2026: La Chifurnia presenta cinco libros como preludio del festival

Tegucigalpa, Honduras.- La Librería Morazania, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), acogió la tarde de ayer la presentación de cinco novedades editoriales de La Chifurnia, sello salvadoreño que a partir de ahora tendrá presencia permanente en el catálogo de la librería. El encuentro sirvió como preludio de la cuarta edición del Festival Internacional de Literatura "Tegus sí canta", que se celebrará del 3 al 8 de agosto en Tegucigalpa y en municipios como Cantarranas, Talanga, Ojojona, Tatumbla, San Buenaventura, Santa Ana, Valle de Ángeles y Santa Lucía. El responsable de la librería explicó que el espacio nació a mediados de 2024 como un simple punto de distribución de textos universitarios y que, sin proponérselo, terminó por convertirse en un punto de encuentro cultural donde han pasado escritores, cineastas y guionistas de distintas procedencias. Fue, dijo, un desarrollo que superó cualquier expectativa inicial.

La presentación estuvo conducida por Otoniel Guevara, productor ejecutivo del festival, quien anunció además la apertura de una nueva colección que reunirá nueve títulos, de los cuales cinco fueron presentados esa tarde.



Cinco autores, cinco libros

De los cinco títulos, cuatro corresponden al género poético y uno a la narrativa breve: -"Reloj de arena", de Yadira Eguigure, la poeta hondureña homenajeada este año por el festival. -"Así lo quiero yo", de René Novoa. -"La escena final", de Kalton Bruhl." -Tunick y otros mutantes", de José González, presentado por el escritor Óscar Flores en representación del autor, ausente por motivos de distancia. -"Sin la mínima idea del fuego en mi corazón", de Rainier Alfaro. Eguigure, natural de La Esperanza, Intibucá, es licenciada en Letras por la UPNFM y magíster en Literatura Centroamericana por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Además de su trabajo docente, ha publicado con La Chifurnia los títulos "Penélope" (2022) y "Cartas al amante" (2024).

Al presentar "Reloj de arena", la autora leyó el poema que cierra el volumen, un texto centrado en la memoria, el deseo y el paso del tiempo, cargado de imágenes rituales y de una voz íntima que reflexiona sobre la pérdida y la entrega. Rainier Alfaro, poeta salvadoreño, compartió con humor su condición de "salvadoreño de nacimiento, casi hondureño de adopción" antes de leer un poema centrado en la idea de detenerse a tiempo, sobre las pausas necesarias frente a la inercia de la vida cotidiana. El único narrador de la mesa, el escritor Bruhl, adelantó un fragmento de su cuento breve, de tono fantástico, ambientado en una mañana doméstica alterada por un suceso inesperado. Por su parte, José González —representado en la lectura por Óscar Flores— fue descrito como un autor de larga trayectoria y de un humor particular, cuya obra "Tunick y otros mutantes" toma como referencia al fotógrafo estadounidense Spencer Tunick, conocido por sus instalaciones de desnudos colectivos.

Un festival itinerante

El festival "Tegus sí canta" recorrerá este año, además de Tegucigalpa, los municipios de Cantarranas, San Buenaventura, Ojojona, Villa de San Francisco, Tatumbla, Valle de Ángeles, Santa Lucía y Santa Ana. Entre los invitados internacionales figuran José Mármol (República Dominicana), Enrique Winter (Chile), Norma Flores Allende (de origen salvadoreño, radicada en Paraguay), Aura Guerra (Nicaragua), los guatemaltecos Mateus Carrascal y el cantautor Alejandro Arriaza, y el salvadoreño Rainier Alfaro. Entre los autores hondureños participan, además de la homenajeada Yadira Eguigure, Livio Ramírez, Julio Galindo, Efraín López Nieto, René Novoa, Armida García, José González, Kalton Bruhl, Ricardo Álvarez Moncada y Juan Carlos Celaya, hasta sumar diecisiete escritores, poetas y cantautores.