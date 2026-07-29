Honran y prestigian a Honduras (12)

PERIODISTAS. Cronológicamente, el primero fue José del Valle al fundar en la ciudad de Guatemala El Amigo de la Patria (1820-1822). Álvaro Contreras dirigió periódicos en Costa Rica y El Salvador. Considerado el mejor orador centroamericano de su época. Ramón Rosa laboró en el periódico guatemalteco El Centroamericano. Fundó la revista literaria Guacerique. Junto a Adolfo Zúñiga editó el periódico La Paz. Juan Ramón Molina laboró en Diario de Honduras. Froylán Turcios fundó y dirigió periódicos y revistas: El Tiempo, El Heraldo, El Nuevo Tiempo, Boletín de la Defensa Nacional, Esfinge, Revista Nueva y Ariel.

Paulino Valladares, su capacidad analítica plasmada en los editoriales del diario El Cronista, del que fue director (1913-1926). Así lo valoró Alfonso Guillén Zelaya: “Trajo a la prensa de Honduras una orientación nueva: le dio amplitud, mesura, veracidad, capacidad y decoro; abordaba los asuntos públicos a base de estudio y de ideas sin que lo cegara el odio mezquino de los pequeños”.

Rafael Heliodoro Valle, columnista en varios diarios hispanoamericanos; sus entrevistas a personajes mexicanos y extranjeros demuestran su amplia cultura e intelectualidad.Alfonso Guillén Zelaya. Poeta, ensayista, director del diario El Pueblo, Tegucigalpa. Laboró en periódicos mexicanos durante tres lustros. Salatiel Rosales ejerció el periodismo en La Ceiba y México, junto con Abel García Cálix, ambos desterrados por el gobierno de turno. Medardo Mejía se desempeñó como periodista durante su exilio guatemalteco; fundó la revista Ariel en su segunda etapa. Óscar Flores, director del vocero del Partido Liberal, El Pueblo, editorialista. Ventura Ramos Alvarado, editorialista de los diarios Vanguardia Revolucionaria y Tiempo, en San Pedro Sula, escritor, docente. Víctor Cáceres Lara y Eliseo Pérez Cadalso laboraron en Diario La Prensa, al igual que Mirtha Torres de Mejía y Amílcar Santamaría, analista de noticias internacionales. Vicente Machado Valle, padre e hijo. Este fue pionero en noticiero televisivo. Graduado de periodista en España. Óscar Acosta innovó Diario El Día y El Heraldo en Tegucigalpa al crear la página literaria, diversificando sus contenidos, dando acceso a jóvenes poetas en sus páginas. Jacobo Goldstein, corresponsal internacional, pionero en revista televisiva.

Alberto García Marrder, graduado de periodista en España, director de la Agencia Noticiosa EFE (Londres, Washington, Miami, subdirector internacional en Madrid). Manuel Bonilla Rodríguez, Francisco Flores Paz y Conrado Enríquez Flores, periodismo deportivo. Gustavo Acosta Mejía, fundador-director de Diario Matutino (radial). Daisy Minera de Gutiérrez. Magda Argentina Erazo, corresponsal de agencias noticiosas internacionales. Martha Luz Mejía, maestra, poeta. Julio Ernesto Alvarado, su programa televisivo Honduras desconocida expuso diversos parajes y paisajes patrios. Arístides Aceituno, pionero del periodismo digital. Juan Ramón Durán y Ramiro Sierra, directores de la Escuela de Periodismo de la UNAH y docentes.