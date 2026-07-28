Equipo de robótica de Sunshine School gana premios internacionales en Australia

Tegucigalpa, Honduras.- En una destacada participación que pone en alto el nombre de Honduras en la arena internacional de la ciencia y la tecnología, el equipo de robótica de Sunshine School conquistó el galardón Alliance Challenge Award durante su reciente competencia internacional en Australia. Hawks Mechanics, nombre del equipo de Sunshine School, alcanzó este hito tras concretar una alianza estratégica y colaborativa con la delegación de Alemania. Uniendo creatividad, pensamiento crítico y liderazgo, ambas naciones diseñaron y ejecutaron una estrategia conjunta que les valió el reconocimiento oficial.

Además, el grupo hondureño también conquistó otro premio: el Third Place – Robot Design Award, una distinción otorgada a los equipos con mayor excelencia en ingeniería robótica, cuya evaluación del jurado valora aspectos como el diseño mecánico, la programación, la estrategia de competencia, la innovación, la confiabilidad del robot y la capacidad del equipo para explicar las decisiones de ingeniería que sustentan el trabajo. El equipo de Sunshine School logró con su proyecto el tercer lugar, destacando entre las representaciones de Asia, Europa, Oceanía y América que tuvieron presencia en la competencia.

Un desafío superado con innovación y esfuerzo

El camino hacia el éxito en territorio australiano exigió una preparación rigurosa tras lograr la clasificación nacional. Con el objetivo claro de representar dignamente al país, los integrantes de Sunshine School rediseñaron su estrategia de juego, optimizaron los mecanismos de su autómata y aumentaron sustancialmente la confiabilidad técnica en la pista. Este esfuerzo continuo dio frutos cuantitativos evidentes: el equipo logró incrementar en 60 puntos su desempeño en el juego del robot en comparación con su puntuación en la fase nacional. Para Ana María Cardona, coach y directora de Sunshine School, la experiencia trasciende los logros puramente tecnológicos. "Como coach fue muy gratificante ver a los chicos trabajar junto al equipo de Alemania. Ambos equipos aportaron ideas para construir una estrategia que les permitió ganar el Alliance Challenge Award. Esa experiencia reflejó su liderazgo, creatividad, pensamiento crítico y su capacidad para colaborar con personas de otras culturas", destacó Cardona. Además de la destreza técnica, la directora resaltó que este reconocimiento evidencia el potencial que existe en la juventud hondureña cuando se abren los espacios adecuados para el aprendizaje de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Un impulso al talento nacional