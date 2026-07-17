Cumbre de educación técnica plantea actualizar carreras según las necesidades de las empresas

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la formación de jóvenes y acercar la educación a las necesidades del sector productivo, la Secretaría de Educación y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) inauguraron este viernes la Cumbre Nacional de Educación Técnica Profesional 2026. El encuentro que se realizó en San Pedro Sula reunió a representantes del Gobierno, empresa privada, academia, entre otros, con la finalidad de construir propuestas que permitan modernizar la educación técnica. Durante la jornada se abordaron temas relacionados con las necesidades actuales del mercado laboral, la competitividad, la innovación y el papel de la formación técnica como una herramienta para generar mayores oportunidades de empleo para los jóvenes. La cumbre también permitió mostrar proyectos desarrollados por estudiantes de diferentes centros educativos en áreas como agropecuaria, informática, energías renovables y robótica.

La ministra de Educación, Arely Argueta, destacó que la alianza con el sector privado busca transformar el modelo de formación técnica para que los jóvenes egresen con habilidades acordes con las necesidades de las empresas y los sectores productivos. "Damos por inaugurada esta cumbre, convencidos de que el trabajo conjunto entre el Gobierno, la empresa privada y la academia permitirá construir una educación que responda a la realidad del país", expresó la funcionaria. Argueta recordó que una de las apuestas en la educación es la actualización de la Currículo Nacional Básico con metodología STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), con el propósito de fortalecer competencias técnicas, pensamiento crítico e innovación desde las aulas. Indicó que la coordinación con el sector empresarial permitirá revisar los programas de formación, actualizar contenidos y ampliar las oportunidades laborales para los estudiantes que optan por carreras técnicas. Por su parte, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, afirmó que la educación debe ser considerada una prioridad nacional debido a su impacto directo en la generación de empleo, productividad y atracción de inversión.