Apuesta al futuro educativo: Discovery School realiza alianza con Coursera

Tegucigalpa, Honduras. La educación del futuro comenzó a escribirse este lunes en Honduras. En un ambiente de entusiasmo, visión compartida y compromiso con las nuevas generaciones, Discovery School anunció oficialmente la firma de una alianza estratégica con Coursera, una de las plataformas de aprendizaje en línea más importantes del mundo. Este acuerdo convierte a Discovery School en la primera institución educativa de Honduras y Centroamérica en formalizar una alianza con Coursera, marcando un acontecimiento para el sector educativo de la región y abriendo nuevas oportunidades de aprendizaje para estudiantes y docentes.

Lo que diferencia este gran logro de otros, reside en el acceso inmediato y exclusivo que tendrán los alumnos a contenidos y certificaciones desarrollados por gigantes prestigiosos de la educación y la tecnología mundial, tales como las universidades de Yale, Stanford, Google e IBM.

Durante la firma de la alianza la directora Miss Gloria Palacios, expresó: “Este convenio permitirá a los jóvenes sumergirse en un aprendizaje práctico de las habilidades más valoradas en el mercado internacional, como la programación, el análisis de datos, el emprendimiento y la resolución de problemas complejos.

El inicio de una nueva era estudiantil

La firma fue celebrada durante un evento institucional que reunió a miembros de la Junta Directiva de Discovery School, líderes empresariales, representantes de medios de comunicación, invitados especiales y ejecutivos de Coursera, encabezados por Dorota Zawistowska-Ford, Head of Enterprise para América Latina.

Didier Alpízar, presidente de la institución, compartió un emotivo mensaje con los presentes, destacando que el proyecto va más allá de la tecnología: “Hoy no estamos simplemente presentando una nueva herramienta educativa. Estamos dando un paso significativo en la evolución de nuestra escuela, lo que hoy celebramos es una forma de entender la educación. Una convicción profunda de que las escuelas tienen la responsabilidad de evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el mundo.”

Alianza internacional

Por su parte, Dorota Zawistowska, representante de Coursera, enfatizó el impacto global de este lazo, recordando que la transformación digital está redefiniendo industrias completas.

También añadió: "En Coursera trabajamos con una convicción muy sencilla, el talento está en todas partes, pero las oportunidades de desarrollo no siempre lo están. Nuestra misión es ayudar a cerrar esas brechas conectando a las personas con educación de alta calidad, y por ello nos entusiasma especialmente esta alianza con Discovery School".

Esta plataforma, es un aval de indiscutible prestigio, permite a la escuela romper paradigmas, transformando la enseñanza tradicional en un semillero de talento práctico. Los estudiantes no solo adquieren conocimiento, sino que se adueñan de las herramientas y competencias técnicas más cotizadas del planeta consolidando su camino hacia el éxito global.