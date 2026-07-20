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Apuesta al futuro educativo: Discovery School realiza alianza con Coursera

La escuela Discovery School, reafirma su compromiso con la educación mediante un acuerdo con la Plataforma de Aprendizaje Coursera.

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 07:48
Apuesta al futuro educativo: Discovery School realiza alianza con Coursera

Didier Alpízar, presidente de la Junta Directiva de Discovery School; Dorota Zawistowska-Ford, Head of Enterprise para América Latina de Coursera; y Gloria Palacios, directora de Discovery School, celebraron la histórica alianza que posiciona a la institución como pionera en educación innovadora en la región.

 Foto: Alex Perez

Tegucigalpa, Honduras. La educación del futuro comenzó a escribirse este lunes en Honduras. En un ambiente de entusiasmo, visión compartida y compromiso con las nuevas generaciones, Discovery School anunció oficialmente la firma de una alianza estratégica con Coursera, una de las plataformas de aprendizaje en línea más importantes del mundo.

Este acuerdo convierte a Discovery School en la primera institución educativa de Honduras y Centroamérica en formalizar una alianza con Coursera, marcando un acontecimiento para el sector educativo de la región y abriendo nuevas oportunidades de aprendizaje para estudiantes y docentes.

El momento de la firma oficial del convenio entre Discovery School y Coursera simbolizó el compromiso de ambas instituciones con la transformación educativa y el acceso a oportunidades de aprendizaje de clase mundial.

El momento de la firma oficial del convenio entre Discovery School y Coursera simbolizó el compromiso de ambas instituciones con la transformación educativa y el acceso a oportunidades de aprendizaje de clase mundial.

 (Foto: Alex Pérez)

Lo que diferencia este gran logro de otros, reside en el acceso inmediato y exclusivo que tendrán los alumnos a contenidos y certificaciones desarrollados por gigantes prestigiosos de la educación y la tecnología mundial, tales como las universidades de Yale, Stanford, Google e IBM.

Autoridades de Discovery School, e invitados especiales disfrutaron de una noche dedicada a la innovación, la excelencia académica y la educación del futuro.

Autoridades de Discovery School, e invitados especiales disfrutaron de una noche dedicada a la innovación, la excelencia académica y la educación del futuro.

 (Foto: Alex Pérez )

Durante la firma de la alianza la directora Miss Gloria Palacios, expresó: “Este convenio permitirá a los jóvenes sumergirse en un aprendizaje práctico de las habilidades más valoradas en el mercado internacional, como la programación, el análisis de datos, el emprendimiento y la resolución de problemas complejos.

La firma de esta alianza reunió a representantes del sector educativo, empresarial y diplomático, quienes fueron testigos de un importante acontecimiento para la educación hondureña.

La firma de esta alianza reunió a representantes del sector educativo, empresarial y diplomático, quienes fueron testigos de un importante acontecimiento para la educación hondureña.

 (Foto: Alex Pérez)

El inicio de una nueva era estudiantil

La firma fue celebrada durante un evento institucional que reunió a miembros de la Junta Directiva de Discovery School, líderes empresariales, representantes de medios de comunicación, invitados especiales y ejecutivos de Coursera, encabezados por Dorota Zawistowska-Ford, Head of Enterprise para América Latina.

Invitados especiales participaron en el evento institucional organizado por Discovery School para celebrar una alianza que ampliará las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y docentes.

Invitados especiales participaron en el evento institucional organizado por Discovery School para celebrar una alianza que ampliará las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y docentes.

 (Foto: Alex Pérez)

Didier Alpízar, presidente de la institución, compartió un emotivo mensaje con los presentes, destacando que el proyecto va más allá de la tecnología: “Hoy no estamos simplemente presentando una nueva herramienta educativa. Estamos dando un paso significativo en la evolución de nuestra escuela, lo que hoy celebramos es una forma de entender la educación. Una convicción profunda de que las escuelas tienen la responsabilidad de evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el mundo.”

El lanzamiento se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y visión compartida, reafirmando el compromiso de Discovery School con la formación de ciudadanos globales.

El lanzamiento se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y visión compartida, reafirmando el compromiso de Discovery School con la formación de ciudadanos globales.

 (Foto: Alex Pérez)

Alianza internacional

Por su parte, Dorota Zawistowska, representante de Coursera, enfatizó el impacto global de este lazo, recordando que la transformación digital está redefiniendo industrias completas.

Personalidades acompañaron a Discovery School en la celebración de este trascendental acuerdo con Coursera, líder mundial en aprendizaje en línea.

Personalidades acompañaron a Discovery School en la celebración de este trascendental acuerdo con Coursera, líder mundial en aprendizaje en línea.

 (Foto: Alex Pérez)

También añadió: "En Coursera trabajamos con una convicción muy sencilla, el talento está en todas partes, pero las oportunidades de desarrollo no siempre lo están. Nuestra misión es ayudar a cerrar esas brechas conectando a las personas con educación de alta calidad, y por ello nos entusiasma especialmente esta alianza con Discovery School".

En un ambiente de cordialidad y visión compartida, los invitados celebraron una iniciativa que abre nuevas oportunidades para las futuras generaciones

En un ambiente de cordialidad y visión compartida, los invitados celebraron una iniciativa que abre nuevas oportunidades para las futuras generaciones

 (Foto: Alex Pérez)

Esta plataforma, es un aval de indiscutible prestigio, permite a la escuela romper paradigmas, transformando la enseñanza tradicional en un semillero de talento práctico. Los estudiantes no solo adquieren conocimiento, sino que se adueñan de las herramientas y competencias técnicas más cotizadas del planeta consolidando su camino hacia el éxito global.

La mañana estuvo marcada por el entusiasmo y la visión de construir una educación cada vez más conectada con las necesidades del mundo actual.

La mañana estuvo marcada por el entusiasmo y la visión de construir una educación cada vez más conectada con las necesidades del mundo actual.

 (Foto: Alex Pérez)

El emocionante evento de lanzamiento concluyó entre felicitaciones y dio espacio para celebrar la firma entre networking y un ameno coffee break por el éxito de esta alianza, la cual sitúa a los estudiantes de Discovery School como la futura promesa que estará ala vanguardia de la economía global.

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Redacción web
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