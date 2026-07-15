Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia

El embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, y la designada presidencial, María Antonieta Mejía.
Héctor Mendoza, Jessica Pino, Alex Cobos y Thomas Descouens.
Kelvin Zelaya, Kenneth Escoto, Mario Valladares y Manuel Cálix.
Suam López Li y Darsi Vargas.
Sergio Suazo y Marcos Carías.
José Ricardo Fuentes, Marcio Jiménez y Frank Alley.
René y Yamileth Sagastume, junto a Guy y Marisol De Pierrefeu.
Claudia Zavala, Manuel Cuello y Dubis Bonilla.
Katheryn Lo e Ivan Zverzhanovski.
Abraham Alvarenga, Ana Paola Hall, Carlos Hernández y Rolando Kattan.
Andrea Watson, Daniela Vogl y Fabiano Rodrigues.
Paola Rubí y Juan Diego Zelaya.
Chloe Rabiet y Rashid Mejía.
Sebastián Pastor y Carolina Maduro.
Ángel Martínez, Lidia Montoya y Cossette Tong.