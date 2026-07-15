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Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia

La Embajada de Francia en Honduras conmemoró el Día Nacional de Francia con una distinguida recepción que exaltó los lazos de amistad y fraternidad entre ambas naciones

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 12:51
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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El embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, y la designada presidencial, María Antonieta Mejía.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Héctor Mendoza, Jessica Pino, Alex Cobos y Thomas Descouens.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Kelvin Zelaya, Kenneth Escoto, Mario Valladares y Manuel Cálix.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Suam López Li y Darsi Vargas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Sergio Suazo y Marcos Carías.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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José Ricardo Fuentes, Marcio Jiménez y Frank Alley.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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René y Yamileth Sagastume, junto a Guy y Marisol De Pierrefeu.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Claudia Zavala, Manuel Cuello y Dubis Bonilla.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Katheryn Lo e Ivan Zverzhanovski.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Abraham Alvarenga, Ana Paola Hall, Carlos Hernández y Rolando Kattan.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Andrea Watson, Daniela Vogl y Fabiano Rodrigues.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Paola Rubí y Juan Diego Zelaya.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
13 de 16

Chloe Rabiet y Rashid Mejía.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
14 de 16
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Sebastián Pastor y Carolina Maduro.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia
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Ángel Martínez, Lidia Montoya y Cossette Tong.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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