Francia conmemora su Día Nacional con recepción diplomática en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En un ambiente de cordialidad y fortalecimiento de los lazos de amistad entre naciones, la Embajada de Francia en Honduras celebró este martes 14 de julio una distinguida recepción con motivo del Día Nacional de Francia.

El embajador francés, Cédric Prieto, fungió como anfitrión del encuentro, realizado al mediodía en el Hotel Clarion de Tegucigalpa, donde dio la bienvenida a autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país e invitados especiales. La designada presidencial María Antonieta Mejía asistió en representación del Gobierno de Honduras como invitada de honor. A la conmemoración también acudieron funcionarios de la administración pública, representantes de la sociedad civil, miembros de organismos internacionales, empresarios, representantes de los medios de comunicación y otras personalidades.

Durante el acto protocolario, el embajador Prieto dirigió un mensaje en el que destacó los vínculos históricos de cooperación y amistad que unen a Francia y Honduras, así como el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales. Por su parte, la designada presidencial expresó el reconocimiento del Gobierno hondureño a la colaboración que Francia ha mantenido con el país en distintos ámbitos, subrayando el trabajo comunitario en favor de la educación y la cultura. Uno de los momentos más solemnes de la jornada estuvo a cargo del Coro Estudiantil del Liceo Franco Hondureño, que interpretó el Himno Nacional de Francia, el Himno Nacional de Honduras y el Himno de la Unión Europea, en una presentación que realzó el carácter protocolario y cultural de la celebración.