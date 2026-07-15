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Francia conmemora su Día Nacional con recepción diplomática en Tegucigalpa

Autoridades gubernamentales, representantes del cuerpo diplomático e invitados especiales se dieron cita en una jornada marcada por el protocolo, la cultura y la celebración

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 12:07
Francia conmemora su Día Nacional con recepción diplomática en Tegucigalpa

El embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, fue el anfitrión de la jornada.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- En un ambiente de cordialidad y fortalecimiento de los lazos de amistad entre naciones, la Embajada de Francia en Honduras celebró este martes 14 de julio una distinguida recepción con motivo del Día Nacional de Francia.

Diplomáticos y funcionarios brindan en el Hotel Clarion por el Día Nacional de Francia

El embajador francés, Cédric Prieto, fungió como anfitrión del encuentro, realizado al mediodía en el Hotel Clarion de Tegucigalpa, donde dio la bienvenida a autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país e invitados especiales.

La designada presidencial María Antonieta Mejía asistió en representación del Gobierno de Honduras como invitada de honor.

A la conmemoración también acudieron funcionarios de la administración pública, representantes de la sociedad civil, miembros de organismos internacionales, empresarios, representantes de los medios de comunicación y otras personalidades.

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Durante el acto protocolario, el embajador Prieto dirigió un mensaje en el que destacó los vínculos históricos de cooperación y amistad que unen a Francia y Honduras, así como el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Por su parte, la designada presidencial expresó el reconocimiento del Gobierno hondureño a la colaboración que Francia ha mantenido con el país en distintos ámbitos, subrayando el trabajo comunitario en favor de la educación y la cultura.

Uno de los momentos más solemnes de la jornada estuvo a cargo del Coro Estudiantil del Liceo Franco Hondureño, que interpretó el Himno Nacional de Francia, el Himno Nacional de Honduras y el Himno de la Unión Europea, en una presentación que realzó el carácter protocolario y cultural de la celebración.

El Coro Estudiantil del Liceo Franco Hondureño durante su interpretación.

El Coro Estudiantil del Liceo Franco Hondureño durante su interpretación.

 (Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.)
Cédric Prieto en el Día Mundial de Francia: "¡Viva la amistad franco-hondureña!"

El encuentro concluyó en un ambiente de convivencia entre los asistentes, quienes compartieron un brindis y siguieron la transmisión del partido correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Francia y España.

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Melissa López
Melissa López
Coeditora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora y editora de contenido utilitario, cultural, social, tecnológico y de entretenimiento para impreso, digital y multimedia. Más de seis años de experiencia en coberturas nacionales e internacionales.

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