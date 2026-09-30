“De fronteras”: Lo no humano nos acecha

No tenía ninguna referencia de ella, pero me ha bastado la lectura de su colección de cuentos breves “De fronteras” (Laguna Libros, 2022 —con anteriores ediciones desde 2002—) para convencerme del valor de su trabajo en la literatura latinoamericana y, por qué no decirlo, universal.

Tegucigalpa, Honduras.- Claudia Hernández (El Salvador) es una de las más grandes sorpresas que me ha dado la literatura centroamericana en los últimos tiempos.

Estos cuentos breves desafían lo que entendemos por mundo, realidad, fantasía y distopía. Hay en “De fronteras” una realidad levemente alterada, en la dosis necesaria como para que nos sintamos ajenos y parte de ese mundo al mismo tiempo.

Eso es lo inquietante. El mundo alterado que construye recuerda, en algunos de los relatos, a una tradición kafkiana o tal vez más precisamente samsiana.

La evocación de la frontera en el título de la colección podría engañar a más de uno, porque no se habla de una frontera de territorios. Pronto uno se da cuenta de que las fronteras que aquí se transgreden son de otro tipo, más ontológicas.

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Los cuentos “El ángel del baño” y “Un demonio de segunda mano”, que para mí son cuentos gemelos, ilustran con claridad las fronteras a las que me refiero.

Ambos cuentos hablan de una dualidad de mundos: el mundo humano y el mundo angélico, después de todo, los demonios también son ángeles, al menos en la cosmovisión cristiana. Ese mundo podría ser real como podría ser imaginario o directamente un engaño, y para mí, desde una visión pigliana, allí está el cuento.

Cada uno de estos dos cuentos puede leerse en clave realista como en clave fantástica, en ambos casos con un gran efecto y con una perlocutividad distinta. Cada relato es capaz de lo macabro y de lo tierno al mismo tiempo.

Hay otro tipo de relatos que van de lo humano a lo animal y de lo animal a lo humano. Y quizá el que lo hace de manera más distinta, inesperada y original es “Carretera sin buey”, desde ya uno de mis favoritos de la literatura centroamericana contemporánea. En este relato unos viajantes se detienen a observar a un ser que parece un buey.

El cuento radica en por qué está allí. La respuesta que proporciona el relato a esta interrogante es, sin lugar a duda, la esencia del cuento, y es no solo la más inteligente e ingeniosa, sino la más conmovedora de las respuestas posibles. Es de esos cuentos cuyo efecto es ajeno a cualquier fórmula narrativa.

Pienso que “De fronteras” en términos generales nos habla de lo que consideramos normal. Tal vez el cuento “Lluvia de trópico” es el que ilumina con mayor claridad esta idea, porque lo hace explícito, pero ciertamente la idea de normalización de lo extraño está presente en muchos de los cuentos.

Normalizamos cruzar algunas fronteras, de pronto un cadáver en la cocina es algo normal y cotidiano y un amigo buitre también, aquí los recursos que utiliza para expresar esas normalidades son distintos.

Y ya que llegamos al buitre, me parece que el cuento “Lázaro, el buitre” es una muestra, diría yo, magistral de cómo se escribe un cuento a partir de una metáfora y de cómo usar los símbolos en la literatura.

Este fue otro de los que dejaron una profunda huella en mí. Yo diría que esa alteración del mundo en la ficción responde a las alteraciones del mundo real.

Es capaz de imaginar ese otro mundo porque este se lo insinúa. En el cuento se leen las alteraciones de la realidad, pero en el mundo que habitamos se viven y se sienten.

Hernández se vale de cada uno de los recursos que tiene a mano para contarnos estas historias que, por supuesto, cuentan en sus mecanismos internos verdades que nos acechan, como un demonio, como un ángel, como una rata, como un buitre, como la vida.