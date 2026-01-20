El CCET y el estudio barcelonés Peris+Toral finalizan taller de arquitectura en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Con el auspicio de la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), unos 28 participantes concluyeron ayer el taller “Casas sin ciudad, ciudades sin casas: estrategias para la vivienda colectiva contemporánea”, impartido por el arquitecto español José Toral, cofundador del estudio barcelonés Peris+Toral Arquitectes, con la colaboración de Marta Peris.

La jornada se planteó como un laboratorio de ideas centrado en la vivienda colectiva, abordando los principios de sostenibilidad, eficiencia material, confort bioclimático y fortalecimiento de la vida comunitaria.

En conversación con EL HERALDO, Toral explicó que la experiencia se condensó en cuatro estrategias: cuidar, reducir, esponjar y compartir. “Son estrategias que están a caballo entre lo social, lo económico y lo ambiental”, dijo.

Durante los días de trabajo, los asistentes discutieron cómo adaptar estas estrategias a contextos diversos. El profesional de la arquitectura señaló que, aunque su experiencia en Europa no siempre es directamente aplicable en esta región, las estrategias “resuenan y pueden ajustarse a distintas realidades urbanas”.