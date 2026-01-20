El CCET y el estudio barcelonés Peris+Toral finalizan taller de arquitectura en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Con el auspicio de la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), unos 28 participantes concluyeron ayer el taller “Casas sin ciudad, ciudades sin casas: estrategias para la vivienda colectiva contemporánea”, impartido por el arquitecto español José Toral, cofundador del estudio barcelonés Peris+Toral Arquitectes, con la colaboración de Marta Peris.
La jornada se planteó como un laboratorio de ideas centrado en la vivienda colectiva, abordando los principios de sostenibilidad, eficiencia material, confort bioclimático y fortalecimiento de la vida comunitaria.
En conversación con EL HERALDO, Toral explicó que la experiencia se condensó en cuatro estrategias: cuidar, reducir, esponjar y compartir. “Son estrategias que están a caballo entre lo social, lo económico y lo ambiental”, dijo.
Durante los días de trabajo, los asistentes discutieron cómo adaptar estas estrategias a contextos diversos. El profesional de la arquitectura señaló que, aunque su experiencia en Europa no siempre es directamente aplicable en esta región, las estrategias “resuenan y pueden ajustarse a distintas realidades urbanas”.
La propuesta, además, buscó estimular la reflexión sobre cómo la arquitectura puede generar entornos habitables que respondan tanto a necesidades prácticas como culturales.
Su ojo crítico en la ciudad
Si bien el taller se desarrolló en el CCET, Toral tuvo la oportunidad de recorrer Tegucigalpa por su cuenta, observando la arquitectura local y su relación con la historia y la cultura. Destacó la disposición de los grandes espacios públicos en sitios elevados, que le recordaron a la arquitectura maya.
Asimismo, valoró técnicas locales tradicionales como el bajareque y el uso de piedras volcánicas rojas y verdes, elementos que, según dijo, evidencian una historia vernacular que la ciudad podría recuperar en lugar de imitar modelos foráneos, como los de Estados Unidos, por ejemplo.
Aprendizaje y reflexión
El taller también permitió a los participantes confrontar sus conocimientos previos con nuevas perspectivas urbanas. Toral observó que la interacción fue intensa y constructiva.
Al mismo tiempo, reconoció que la experiencia le ofreció la oportunidad de reflexionar sobre su propia práctica: “Salir de nuestra zona de confort y confrontar nuestro pensamiento con otra realidad siempre enriquece”.
El entrevistado ha desarrollado su trayectoria combinando docencia e investigación con práctica profesional, explorando modelos de arquitectura que integran sostenibilidad, eficiencia de recursos y dimensión social del habitar.
Desde 2024 forma parte del cuerpo docente invitado en la EPFL Lausanne, mientras que su socia, Peris, doctora arquitecta y profesora lectora, se ha centrado en la relación entre vivienda, cultura y vida cotidiana.