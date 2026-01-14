Los retos culturales de la ciudad de Gracias, Lempira

Gracias, Lempiras.- La tierra de Lempira ha generado históricamente símbolos y relatos culturales tan poderosos que rebasan su propio territorio y se han insertado en el imaginario nacional, por ejemplo el nombre de nuestra moneda, las narrativas de resistencia o soberanía y un universo mitológico ancestral que acrisola la tradición lenca y mestiza.

Gracias, la ciudad más importante de Lempira, posee una riqueza cultural amenazada debido a la falta de estudio, documentación, desinterés institucional, además de una idea de explotación y visibilidad superficial al tratarla como souvenir de consumo inmediato. ¿Cómo está Gracias actualmente? un centro histórico desbaratado por la negligencia e ignorancia; las fiestas tradicionales, ferias y rituales como el guancasco son menospreciados y están al borde del olvido; los sitios históricos, los monumentos públicos, parques y plazas están descuidados, sin mantenimiento y sin personal capacitado para su atención; el manejo de la basura y residuos es pavoroso, igual que la invasión de calles y aceras por los comercios y vendedores; apoyo paupérrimo a los procesos culturales que se gestan desde la sociedad civil; la grave depredación del bosque por las lotificadoras y constructoras que operan sin ningún control en la zona de amortiguamiento en la montaña de Celaque y arrasan con la flora y fauna endémica que es parte del atractivo de esta región.

La idiosincrasia de Gracias ha cambiado en las últimas décadas debido a las migraciones del sur de Lempira y de otros lugares de Honduras, son pocas las familias patricias que aún conservan y protegen sus propiedades, hay una fuerte tensión en el patrimonio arquitectónico y en el tejido social debido a la falta de educación sobre la riqueza histórica y las responsabilidades que implican salvaguardar esta joya de nuestra cultura. La preservación de propiedades antiquísimas y patrimoniales choca con quienes tienen una idea del consumismo desalmado y alienado, pero lo más grave es que no existe una tradición institucional de estudio y documentación para que conozcamos la ciudad, ni voluntad para cumplir con la normativa del patrimonio que fue impulsada por alcaldes del pasado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Si no nos educamos en el significado de Gracias, es imposible protegerla. No se puede tener conciencia de lo que no conocemos, peor aún: no podemos amarlo.

Pensar culturalmente a Gracias es una tarea compleja que requiere estudio y reflexión profunda desde la historia, la gestión del patrimonio, la economía y el turismo. La ciudad es la puerta cultural de un territorio lleno de riquezas tangibles e intangibles de donde mana la historia precolombina, colonial, republicana y contemporánea. Aquí fluye cultura viva, sincretismo expresado en su lenguaje, su gastronomía, sus ritos y formas de sobrevivencia en un territorio hermoso, pero donde la gobernabilidad y la educación están en deuda con sus habitantes. Es una tierra de contradicciones despiadadas y de belleza sin igual. Los protagonistas de la cultura son sus sujetos de producción en sí mismos y también sus públicos o sus consumidores, sin embargo esta dinámica se desborda y crea imaginarios o productos culturales que pueden ser aprovechados por la institucionalidad o el turismo para edificar tejido comunitario, participación democrática y atractivo como destino de viaje. Una población educada en el valor cultural de su ciudad, dinamiza la vida comunitaria y sana las heridas sociales; tendrá un sentido fuerte de orgullo, identidad y pertenencia; valoriza sus expresiones y fiestas; hace más fácil la convivencia, la protección de sus recursos y su patrimonio; mejora la seguridad; permite la creación de empresas culturales; estimula la consolidación de una clase empresarial con sentido de responsabilidad social vinculada a la cultura y garantiza acceso y participación igualitaria a los bienes comunes.

Tenemos todo en Gracias, pero los ciudadanos debemos estar a la altura de su riqueza y de su bendición. Comencemos por cuidar lo que ya existe, sin dejar de realizar acciones esenciales a mediano plazo y de edificar la visión del futuro; es cuestión de organizar la propia casa. Hay retos esenciales a nivel institucional como crear una política municipal de la cultura que incluya su protección, que potencie un programa de investigación, genere publicaciones expertas y populares sobre el patrimonio, recuperación de la bibliografía producida por sus escritores y pensadores; inversión en la infraestructura de sus espacios culturales como casa de la cultura, Casa Galeano, Jardín Botánico, la Casa del Guancasco de La Villa y la Casa del Guancasco de Mejicapa, la Fortaleza San Cristóbal (finalizar el anfiteatro), escuela de música; estructurar profesionalmente al menos tres salas de exposiciones artísticas y eventos; habilitar un espacio como pabellón de artesanías y manufactura lenca; formar a un grupo de jóvenes en gestión cultural, museografía, curaduría, edición, periodismo cultural, emprendedurismo, y márquetin cultural; crear redes de colaboración institucional; generar calendarizaciones anuales de la cultura con integración de sus actores; capacitar al personal de atención; formar públicos en expresiones culturales tradicionales y contemporáneas; crear un presupuesto especial para ser ejecutado por la Cámara de Turismo de acuerdo a objetivos e indicadores de desarrollo previamente establecidos, cederle algunos espacios para administrarlos y que las ganancias se reinviertan en su mantenimientos o en las mismas dinámicas culturales; potenciar la gestión cultural independiente con recursos y logística; generar fondos para proyectos de los artistas y emprendedores vinculados a la artesanía o gastronomía tradicional; propiciar un espacio de debate permanente de la cultura, vista sin miedo, desde la libertad de expresión y alejada del utilitarismo del turismo o de la política para que no se estigmatice la belleza y la comprendamos, en su vigorosa conciencia de la verdad y la justicia; crear una estrategia de vinculación e integración de las instituciones educativas en sus diferentes niveles; organizar el archivo de la ciudad; actualizar la marca Gracias y crear un asocio intermunicipal para fortalecer la red de bibliotecas Blue Lupin cuya plataforma puede convertirse en uno de los semilleros culturales más pujantes de América Latina.