Carolina Carías: "Quiero hacer arte, pero no sola"

Tegucigalpa, Honduras.- Carolina Carías era una niña que pintaba mucho. Carolina Carías era una adolescente cuando supo que se dedicaría al arte, pero que no quería hacerlo sola. Carolina Carías es una adulta y, cuando reflexiona sobre el pasado, lo hace con la seguridad de que tomó la decisión correcta: fundar su propio estudio de arte. Este año, su Estudio de Arte, que lleva su nombre, inaugurará su exposición anual número 37. Al mirar atrás, nuestra entrevistada confirma que cree en lo que hace.

Carías nació en Tegucigalpa. Su papá era abogado y su mamá, ama de casa. Reconoce que desde niña escribir, dibujar y pintar eran actividades naturales para ella, y que no hacía distinciones entre una y otra en cuanto a importancia. “Entonces dibujé desde pequeña y mis papás me apoyaron mucho”, dice. Pero una cosa es dibujar y otra querer dedicarse al arte. Cuando la niña dijo que quería estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, vinieron las condiciones: “Usted va a entrar a Bellas Artes, pero solo me va a prometer tres cosas: va a ser la mejor en lo que está haciendo —y fue excelencia académica—, no se me va a casar con un pintor —y se casó con un economista— y va a ir a la universidad —y estudió Pedagogía en la UNAH—”. Su papá puso las cartas sobre la mesa y ella las jugó bien.

¿En qué momento ser formadora de niños en el arte se convirtió en un llamado? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los momentos más bonitos que atesoro en mi vida y que comparto, sobre todo, con mis alumnos, fue cuando tuve las primeras clases de Historia del Arte con Ernesto Argueta. Me senté a escuchar lo que yo quería saber. Conectar con la gente a la que le gusta lo mismo que a uno fue una sensación nueva. Después tuve otros maestros a quienes uno les preguntaba y ellos se expandían y le ayudaban a uno a abrir la mente. Y esa sensación se extendió al deseo de querer compartir ese sentir con los demás. Entonces, ahí vi que cuando esto se vuelve un placer, es una manera de educar más efectiva y eficaz, y se vuelve un placer compartido. ¿Y cómo se sintió al ver materializado su sueño de tener un estudio de arte? Fue una experiencia curiosamente familiar. Tengo un hermano y tres primas, y yo soy la mayor; les llevo como seis años. Entonces, me tocaba acompañar a mis primas al ballet cuando estaban chiquitas, y había un lugar donde daban clases de pintura. Yo ya estaba en Bellas Artes. El estudio lo dirigía una psicóloga. Entonces, había clases de pintura y un día no llegó la maestra a dar las clases. Yo tenía 14 años y le dije que podía ayudarle. Entonces, así empecé. Dejé ese trabajo cuando ya iba a salir de Bellas Artes y tenía que hacer mi trabajo educativo social.Entonces, ha sido un compartir de familia, de varias generaciones, y siempre he estado haciendo esto en comunidad.

" "La creatividad es uno de los pilares de nuestro programa. Consiste en que los niños y los jóvenes se sientan capaces de opinar por sí mismos, de proponer, de crear, de dar un punto de vista, de ser diferentes, de ser únicos”.

¿Qué desafíos enfrentó cuando emprendió formalmente su misión de enseñar arte? Cuando uno está empezando en este medio, se topa con un montón de valladares, con cómo recibe la sociedad la obra de arte, cómo se relaciona con ella, qué vamos a hacer para dedicarnos a esto y que mi trabajo valga la pena y sea un trabajo profesional. Y pensé en que más personas podían disfrutar del arte independientemente de cómo quieran hacerlo. Unos podemos ser espectadores, otros actores medianamente activos, otros altamente activos, otros podemos educar a la sociedad sobre el disfrute de esa belleza y enriquecimiento espiritual que el arte da. Pero lo vital siempre serán los niños. Entonces, dije: “¿Qué es lo que yo debo hacer para poner mi granito en cambiar las cosas?”. Ahí es cuando todo calza. Quiero hacer arte, pero no sola; quiero que más personas disfruten esto y que más gente que tiene ese talento lo desarrolle, lo cultive, y con el tiempo fueron evolucionando las cosas. Nos hemos capacitado para ayudar a los muchachos a convertir su talento en oportunidades.

¿Qué barreras ha tenido que sortear en todos estos años? Que los adultos vean el arte como un pasatiempo, lo llaman “pasatiempo positivo”. Ahora esto lo vemos menos, pero hace unos años atrás no. Pasa que los padres quieren que sus hijos pinten, pero cuando los miran enamorados de esto les da miedo que no quieran ser profesionales, que quieran dedicarse a esto. Entonces, ahí entra la labor de educar al papá y, sobre todo, decirle: “ese es el potencial que él tiene”. Entiendo que esta es una preocupación legítima de los padres, pero esto no debería llevarles a menospreciar la capacidad y la voluntad del niño. Hay que acompañarlos en el proceso; hay tantas carreras que pueden canalizar esa inquietud. ¿Qué le han enseñado los niños a usted? Ellos son mis principales maestros. Ellos me han enseñado el valor del contacto humano. Me han enseñado a respetar la vocación y el placer de ellos. Ellos tienen suficiente fuerza y convicción para ver lo que quieren hacer. ¿Qué lecciones de vida le ha dejado este camino que ha decidido andar? Una de ellas, de las más valiosas, es el poder transformador del arte. Mi hijo menor es autista, y en la búsqueda de tratamientos y de cómo ayudar a mi hijo a convivir con su condición de la manera más agradable y efectiva, y convertir esto en metodología, encontré la arteterapia, y me tocó ver cómo le hacía para sacar adelante a mi hijo. Y afortunadamente, Dios y la vida me prepararon, teniendo otros niños a los que podía estimular, y empecé a trabajar con psicólogas y profesionales de la salud. La otra fue cuando salí al exterior para ver cómo en otros lados el arte era una herramienta más para superar muchas condiciones. Eso me hizo regresar y empezar a trabajar aquí con niños con déficit de atención. ¿Cómo hace usted para sostenerse en este camino? En primer lugar, cuidarse uno, cuidar su salud mental, cuidar su paz espiritual, tener una red de apoyo, tener un círculo de personas donde uno pueda sostenerse y nutrirse para salir adelante. Es un reto querer ayudar a un niño y no poder, no porque uno no sea capaz, sino porque la situación no se lo permite. Pero también uno ve cómo hay otros que despuntan y florecen a través del arte.