Celeste Flores presenta en Honduras una obra sobre fragilidad y resistencia

La artista mexicana tiene una trayectoria de 25 años, durante los cuales ha ido y venido entre el performance (mayormente) y las artes plásticas . Esta vez llega al país por cuarta ocasión con la muestra “La persistencia de la fragilidad” y la charla performática “Lo que puede un cuerpo”.

Tegucigalpa, Honduras.- Celeste Flores vino por primera vez a Honduras en 2017. Sus primeros acercamientos con este país fueron gracias a la gestión del artista César Manzanares (QDDG), quien la invitaba a participar en su Festival de Performance. Ahora viene de la mano de LL Proyectos.

En este espacio recordó las memorias que guarda y cómo las traslada a su obra, entendida como una cartografía de su vida y la de otros, una traducción visual del vínculo que nos une a todos los seres humanos en este tránsito terrenal tan efímero. Su propuesta está llena de simbolismos propios y ajenos, pero no busca que la gente la encuentre a ella en cada lienzo, sino que cada quien se apropie de la muestra de acuerdo con sus vivencias.

Conversamos con Celeste Flores en el Paraninfo de la UNAH, sede del Centro de Arte y Cultura (CAC), donde presentará su performance el jueves a las 4:00 p. m. Dos horas más tarde, inaugurará su exposición en el mismo lugar, y permanecerá abierta al público hasta el 29 de enero.

"Lo que me interesaría es conectar y que la gente no venga a ver la memoria de Celeste, sino que vea en ella sus huellas, sus trayectos, su vulnerabilidad y, sobre todo, su resistencia”.

" "Lo que me interesaría es conectar y que la gente no venga a ver la memoria de Celeste, sino que vea en ella sus huellas, sus trayectos, su vulnerabilidad y, sobre todo, su resistencia”.

¿Cuáles son los temas que le interesa abordar y qué podemos ver en esta exposición que realiza en Honduras?

Yo trabajo con la vulnerabilidad, con la idea de que todos deberíamos estar conscientes de que vamos a morir algún día.

Si todos estuviéramos conscientes de esa vulnerabilidad, viviríamos mejor. Entonces trabajo con la vulnerabilidad, con el cuerpo y con el espacio público (...) No hablo de la vulnerabilidad desde una manera frágil, sino desde la resiliencia, porque todos los días cuando uno se levanta en la mañana es como resistir. Entonces, por más que el panorama esté feo, vuelves una y otra vez, es mucho de nuestra cultura latina que no nos damos por vencidos.

¿Cuál considera que es el punto de encuentro entre la memoria, el cuerpo y el espacio?

El ser y estar. Hay un texto muy bonito de Martin Heidegger que se llama “El ser y el tiempo”, y él habla de que cuando uno está consciente de la palabra “yo soy”, ahí involucra tiempo, espacio, movimiento, cotidianidad y un montón de cosas.Y lo que me interesa a mí en la obra es que cuando trabajo los textiles con pigmentos naturales y hago un montón de fórmulas con cúrcuma, con contenido que sea natural, que sea de la tierra, busco que cada una de las cosas que se van organizando y que se van haciendo sean únicas, como esa huella que deja el performance, porque es único e irrepetible. Y la vida es exactamente igual.

La fragilidad se entiende como un sinónimo de debilidad. ¿Cómo transforma ese significado?

Yo veo la fragilidad no solamente como una resistencia, sino cómo nos adaptamos a la cotidianidad y cómo esa adaptabilidad nos hace fuertes, porque nosotros por más que seamos solos, venimos con historia antes, historia después, a un lado, al otro. Yo creo que lo que lo conecta es la resiliencia y que la fortaleza está en que si nos sabemos frágiles, resistimos más.

¿Qué espera del público hondureño?

Espero que durante estos meses de exhibición, la gente pueda verse en la historia, en la resistencia y que pueda habitar esos espacios de resiliencia, que se apropien de él y que puedan habitarlo desde su historia, no la mía, que vean su historia ahí, sus momentos, su vida y que puedan, si acaso pudiera ser mágico esto, entender que el ser frágil y el ser vulnerable le potencia su propia existencia.