El artículo de Octavio Carvajal: La cruz del narcotráfico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por donde ponemos una letra nos sale una cruz de pus. La de nunca acabar. “Ilustres” por un “Servicio Exterior” lleno de pelusas por amores y, de paso, por ser un territorio narco que roció corbatas y faldas.

A un mes de asumir Joe Biden, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió, para resolver urgente, la extradición de dos galanes con cruz de narcotráfico.



Años retratando el retrete que nos tienen los gringos sobre pudriciones de “finos” catrachos liados a tren del narcotráfico.



Alcaldes, diputados y empresarios han sido acusados y enviados a cárceles estadounidenses por su complot con peligrosos narcos atados a carteles mexicanos. A cada quien, según el paso del imperio y no por corazones rotos, le aplican el verdadero “caiga quien caiga”.

Cortes

Mientras aquí, muchos trineos, de pronto de mal camino, sueñan la caída de más grandes tras la captura de Antonio “Tony” Hernández -ahora experto en la balada- quien recibirá fallo en enero próximo de Kevin Castel, juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, desde donde pidieron -con apremio- arrestar a dos personajes por líos de droga. ¡Aló! ¿Don Julián Pacheco?

Pico Mil dudas priman sobre nombres de políticos y empresarios narcos aludidos en varias cortes estadounidenses. Por aquí, no topan a los chuecos.





Pero, el encargo hecho por el norte no obedece, necesaria o fatalmente, a los saludos de “Tony”, sino a los cariños y cumplidos de Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, quien -en eras de pomposos jolgorios- bailó caballos pura sangre, escoltado de civiles y de uno o dos periodistas, mimados nuncios de políticos y financieros en estas honduras. “Aquí los espero”, atentamente, “Chande”.

“Chande”, de todos conocido, no dejó títere con cabeza. El exedil cacho por esos linderos copanecos enredó con el mundo narco a varios políticos de su partido. Barrió y trapeó con galanes que juran que Ardón está vengándose por la ley de extradición. ¿No será pago por traiciones? No obstante, el acusado se entregó a agentes antidrogas norteamericanos antes de que lo palmaran clandestinamente.



Ardón fue querido de señoronas y brazo fuerte de Los Cachiros y de Los Valle. Allá por Nueva York, dicen, evoca a “serios” cronistas. Uno de ellos cayó rendido en sus brazos y en sus caras monturas. Se atontó tanto por los equinos danzarines que, hoy, no tiene dos potros, sino caballeriza. ¿Cómo les quedó el ojo?, pero “el bandido soy yo”.



Al perro más flaco… Tiempos aquellos que no volverán y, todo, en el nombre del padre, del hijo y de tu sucio pisto.

Trovador

Lógico, “Chande”, de capo de la droga, se cambió a “cantante profesional”. Sus coros siguen embarrando a altivos que cacarean pundonor y lograron cúpulas de poder gracias a quienes hoy no quieren quedarse solos contando hormigas en una cárcel del poderoso norte.



El expresidente Porfirio Lobo Sosa nunca erró al sugerir “desenredar la madeja” y en eso estamos, siguiendo su “lección”. Ya nos enteramos que nomás inicia el calvario o será una cruz sin fin para tirados de castos que, aparte de ser brazos del bajo mundo, son sus caletas, según confesó, una y otra vez, el querido “Chande” y otros “laureados” narcos ante el juez Castel.

Candil

Insistimos, a los gringos nadie les saca prisa o les impone llevarse a zutano, mengano o perencejo por iras de enfermos ideológicos, no. Aunque en septiembre de 2019 fue pedido por tráfico de cocaína Mario José Cálix, primo hermano de Soraya Cálix, directora de Lucha contra el Narcotráfico, y del diputado de Libre, Jorge Cálix, a quien solo le excita hablar de “Tony”. Ah, también es primito de “Ale”, viceministra de Seguridad… y candil de la calle… ¡Niños traviesos!

Hasta el sol de hoy, el señor Pacheco se ve chueco en su actuar.

El exalcalde graciano Mario José Cálix, alias "Cubeta", está perdido y a Julián Pacheco se le perdió la orden de arresto.

no ven…





Nadie aprecia la figura de Cálix por ningún lado, a pesar de haber sido vicealcalde de Gracias, Lempira. Llanamente, todos se han hecho los locos, desde policías y militares locales con agentes encubiertos, acosando a pinches vendedores de carrucos de moña, pero “el narco soy yo”, ¿verdad, “Pepe”?



Los gringos, con la caída de serios narcotraficantes, tienen la ficha de muchos que hablan y hablan de pureza siendo temibles lleva y trae de forajidos. Dos remesas antes de finalizar el fatal 2020. El Poder Judicial ya debió, como así lo pide el imperio, enviar las capturas a Pacheco para que las ejecute urgente con su gente. Falta por ver si cae la cruz de cariño que les ata al chueco encaje de la dama que tanto honran. ¡Feliz año nuevo!