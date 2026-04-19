Selección de Grandes Crímines: El caso de la enfermera enamorada

Este relato narra un caso real.

Se han cambiado algunos nombres. CUERPO. A Ruth la encontraron en un remanso del río Guacerique, en Comayagüela, entre llantas viejas, piedras y bolsas de basura. El forense dijo que tenía unas cinco horas de estar en el agua, y unas diez horas, más o menos, de haber muerto. “Se necesitaron al menos dos personas para traer el cuerpo hasta aquí” -dijo.Y es que Ruth, a pesar de su baja estatura, pesaba más de doscientas libras. “No tiene golpes que nos indiquen que fue atacada -agregó el forense-; no tiene heridas ni señales de que fue amarrada con algo, y, el daño en la piel, es a causa de la exposición a las aguas de esta cloaca al aire libre y de la rápida descomposición del cuerpo”. “Pero está claro que esta mujer fue dejada aquí después de muerta”. “Está claro”. “Y la causa de muerte podría ser...” “Aun no podemos decirlo...” “Si es homicida, doctor, se justificaría que hayan venido a dejarla aquí”. El forense miró hacia arriba. Más allá estaba el puente; a un lado, un risco, alto, pedregoso y lleno de vegetación; al otro, un camino que bajaba de la calle principal. “Los que la trajeron vinieron por allí” -dijo. “¿Y se tomaron la molestia de cruzar el río cargando el cuerpo? ¿Por qué no lo dejaron en aquella orilla?” “Tal vez no querían que fuera encontrado, comisario. Al menos, no tan rápido”. El comisario pensaba. “¿Por qué tomarse tanta molestia?” “Usted es el experto en asesinos, Comisario”. +Selección de Grandes Crímenes: El último lamento (Segunda parte) “Está vestida” -dijo el policía. “Y tiene su mochila de cuero en la espalda”. “Lo que significa que murió de repente y que nadie registró sus cosas”. “Podría decirse. Si es que sus cosas están allí todavía”. El ayudante del fiscal autorizó que se abriera la mochila sin quitarla de la espalda de su dueña. Fue allí donde se dieron cuenta que se llamaba Ruth, y que pertenecía a una Asociación que lucha contra el lupus y la fibromialgia. También encontraron en su monedero un carnet de discapacitado, un teléfono celular apagado, algunas fotografías, y trescientos lempiras en billetes de cien y de veinte. “Si alguien la mató -dijo el oficial-, su motivo no era el robo”. “Podría ser el corazón”. “Tal vez; pero, ¿dónde estaba cuando le dio el ataque? ¿Dónde estaba cuando perdió la vida?” “Está vestida correctamente”. “Sí”. “Pudo haber muerto en un... lugar íntimo”. “¿Un hotel?” “O un motel. Se han visto casos, comisario”. “Tenemos que avisarle a la familia”.

Desaparición

Ruth salió de su casa la mañana anterior, a eso de las ocho. Iba al Mercado San Isidro a hacer algunas compras y luego pasaría por el Seguro Social de La Granja, viendo si había medicinas en la Farmacia. La última vez que se comunicó con su esposo fue a las dos de la tarde. Le dijo que estaba haciendo fila y que era posible que le dieran algunas de las medicinas que le habían recetado, “porque aquí en el seguro nunca hay nada”. “¿Eso le dijo? -le preguntó el oficial a cargo de la investigación.“Sí” -dijo el esposo. “Aquí en el seguro” -repitió el policía.“ ¿Esas fueron sus palabras?” “Sí. Ella estaba allí y yo escuché ruido de motores, vendedores, ladridos de perros, llanto de niños, quejas de algunas personas... Sí. Estaba en el seguro”. “¿Lo llamó cuando salió de allí?” “No, pero vi que había estado en línea a las cuatro y minutos. La llamé y no me respondió. Creí que venía para la casa, pero a las seis de la tarde empecé a preocuparme. La llamé varias veces. El teléfono sonaba, pero no respondía las llamadas. Le envié mensajes y no contestó ninguno. Y no sé si los vio, porque tenía oculto eso en su celular”. “¿Llamó a sus amigas? ¿Se comunicó con algunos parientes?” “Sí, pero nadie me dio razón de ella. La esperé hasta tarde y fue hasta las siete de la mañana que ustedes me llamaron para decirme que la habían encontrado aquí”. “¿Tenía enemigos su esposa?” “No, que yo supiera”. “¿Trabajaba?” “No”. “¿Cómo tenía Seguro Social?” “Un amigo lo pagaba”. “Su esposa padecía de lupus?” “No, era diabética y padecía de fibromialgia, de la tiroides y de la presión”. “¿Cree que se haya suicidado?” “No. Claro que no”. “¿Conoce a alguien que quisiera hacerle daño?” “No, señor”. “Bien -dijo el oficial-; vamos a esperar el informe de la autopsia”. +Selección de Grandes Crímenes: El último lamento (Primera parte)

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