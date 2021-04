¿Error en la imagen? Resuelve en 20 segundos este desafío visual

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Notas algo extraño en la imagen? Bueno, pues este es el desafío visual del que todos están hablando. De modo que si pensaste que habías visto cosas extrañas, te topaste con esta prueba inusual.

Lo que tienes que hacer es observar detalladamente la imagen y ubicar el error que muy pocos encuentran en el menor tiempo posible. A pesar de verse muy fácil, este reto viral se dificulta por no ofrecer más pistas que solo el hombre caminando sobre un puente.

Entonces, mira la imagen con cautela, sin prejuicios, sin creer que ya lo sabes. Echa un vistazo con tranquilidad y encontrarás la diferencia, sin embargo, solo cuentas con 20 segundos para hacerlo.

¿Qué se debe buscar? El autor de la imagen ha puesto o quitado algo a propósito y tú misión es buscar el error de la escena donde se ubica el hombre.

El fallo es casi imperceptible, razón por la cual muchos terminan decepcionados de poder culminar el reto.

¿Ya quieres hacerlo? ¿Estás listo? Pues aquí va...

La única regla es que no te engañes a ti mismo, así que no revises la respuesta sin siquiera intentarlo.

¿Qué hay de raro en la imagen?



Solución

Si llegaste hasta aquí y no lograste conseguirlo, te daremos los detalles de su solución. No tienes que preocuparte, no es que no hayas sido 'tan genio' para resolver el desafío viral, sino que tal vez aún eres un principiante.

¿Cuál es la respuesta? Pues resulta que no existe ningún río 'a medias'.

¡Ja, ja, ja! ¿Lo sabías?



