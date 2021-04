Montañista da positivo a coronavirus... en el Everest

El guía Lukas Furtenbach advirtió que, si no se toman medidas de seguridad, el virus podría diseminarse entre los centenares de montañistas, guías y asistentes que ahora acampan en la base del Everest. Foto: AP

KATMANDÚ, NEPAL.- El nuevo coronavirus ha conquistado la cima del mundo.



Un montañista noruego se volvió el primero en dar positivo al virus que provoca el covid-19 en el campamento base del Everest y fue llevado en helicóptero a Katmandú, donde fue hospitalizado.

Erlend Ness dijo a The Associated Press en un mensaje el viernes que dio positivo el 15 de abril. Dijo que otra prueba el jueves dio negativo y que ahora se está quedando con una familia en Nepal.



El guía Lukas Furtenbach advirtió que, si no se toman medidas de seguridad, el virus podría diseminarse entre los centenares de montañistas, guías y asistentes que ahora acampan en la base del Everest.



Furtenbach, que encabeza un grupo de 18 montañistas que planear escalar el Everest y el Lhotse —la cuarta montaña más alta del mundo—, dijo que podría haber más casos en la montaña, pues el noruego había convivido con otras personas durante semanas.

Cualquier brote pudiera poner fin prematuramente a la temporada de ascensos en el Everest, justo antes de un período de vientos propicios en mayo, dijo.