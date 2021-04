¿Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día?      

Siempre se ha dicho que murieron el mismo día, pero podría no ser cierto del todo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este viernes 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, te contamos ¿de dónde se origina esta fecha especial?



La Unesco explica esta fecha es un día simbólico para la literatura mundial ya que un 23 ade abril, pero de 1616 fallecieron Cervantes y Shakespeare.



En 1995, la Conferencia General de la Unesco, que se celebra en París, decidió rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura.

LEA: Pasó 4 meses en la calle, pero tuvo fiesta de quinceañera



Pero, ¿murieron el mismo día Cervantes y Shakespeare?



Siempre se ha dicho eso, pero podría no ser cierto del todo.



Miguel de Cervantes Saavedra no murió el 23 de abril, sino que lo enterraron ese día. En realidad, murió el día antes, el 22 de abril de 1616.



Así lo indica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en la web conmemorativa del 400 aniversario de la muerte del escritor.



En aquellos tiempos, la costumbre era anotar en la partida de defunción la fecha del enterramiento, no de la muerte. Es por eso que su muerte pasó a la historia como el día 23 de abril, cuando realmente ocurrió el 22.



En el caso de Shakespeare las referencias de que murió el 23 de abril de 1616 son inequívocas, así lo dice la Enciclopedia Británica.

ADEMÁS: Museo de Londres se convierte en supermercado para ayudar a artistas



Sin embargo, cuando se menciona la fecha se olvida un dato importante: el calendario que regía a Reino Unido en aquella época.



Hasta 1582 todo el mundo occidental se regía por el calendario juliano, impuesto por el emperador romano Julio César. Ese año el papa Gregorio XII creó el suyo propio: el gregoriano, que fue rápidamente implantado en países católicos como España, Francia y Portugal.



Reino Unido no implantó el calendario gregoriano hasta el año 1752. Es decir, en 1616, cuando murieron los dos escritores, ambos países se regían por calendarios que diferían en 10 días y, el 23 de abril de Reino Unido era, en España (y la gran parte del mundo occidental), el 3 de mayo de 1616.