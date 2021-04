Tras perder a una hija, mujer de 57 años dio a luz de forma natural

NUEVA INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS.- Bárbara Higgins pasó de ser una maestra común y corriente en Nuevo Hampshire, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, a convertirse en una de las mujeres más longevas en dar a luz.



La mujer de 57 años cuenta que su deseo por ser madre surgió en 2016, cuando un tumor cerebral le arrebató la vida a su hija Molly, quien apenas tenía 13 años y aunque aún le quedaba su hija mayor, Gracie, ella se quedó con la sensación de una maternidad inconclusa.

Bárbara reconoce que su tercer hijo no podrá sustituir el lugar de su hija fallecida, pero de alguna manera aplaca en ella sus ganas de seguir ejerciendo su maternidad y asegura que está dispuesta a darle lo mejor a ese bebé.

La llegada de Jack

El pasado 20 de marzo, Bárbara dio a luz a un saludable bebé en el Hospital Concord. "Todo fue un poco surrealista, honestamente", dijo Higgins sorprendida; por su parte, su esposo Kenny Banzhoff dijo que: "Superamos las probabilidades".



El niño fue bautizado bajo el nombre de Jack y se ha convertido en el consentido de toda la familia, incluso de su hermana mayor Gracie, quien le lleva más de dos década de diferencia.

Bárbara dice que todo comenzó cuando tras la muerte de Molly soñaba con que una pequeña voz la llamaba "mamá" e inmediatamente se despertaba con ganas de llamar al hospital para solicitar un proceso de fecundación, pero luego decidía que de hacerlo, tenía que ser con calma.



Finalmentem la pareja pudo quedar embarazada mediante fertilización in vitro que se vio falicilitado gracias a que Higgins se ha dedicado al acondicionamiento físico toda su vida, incluso dijo que estaba levantando pesas el día que entró en trabajo de parto.

Reto

Y aunque la pareja reconoce que pasó por todo tipo de comentarios cuando les tocó contarle a sus amigos y familiares que esperaban a un bebé, afirman que nada de eso les importó, pues están convencidos que, pese a tener 57 y 65 años, su decisión no es error.



"Nunca he tomado una decisión arriesgada, y esta no lo es. No seré la única ‘abuela’ que espere a que los niños salgan de la guardería, pero desde luego seré la única que haya tenido a su propio bebé", dijo Higgins convencida.



"Además, estamos en una edad en la que Ken y yo tenemos todo el tiempo del mundo para disfrutar de él", añadió, ya que en la actualidad ella trabaja durante una jornada reducida y su esposo está jubilado.

