Cliente deja propina de $3,000 en local afectado por covid

CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS.- Un cliente dejó una propina de 3,000 dólares al comprar solo una cerveza en un restaurante que cerrará voluntariamente debido a la pandemia de covid-19.



El hombre entró al restaurante Nighttown el domingo en Cleveland, pidió una cerveza y la cuenta, que fue de 7.02 dólares, relató el propietario del lugar, Brendan Ring, en Facebook.



Ring dijo que el hombre le deseó lo mejor y le pidió que compartiera la propina con los cuatro empleados que laboraban en ese momento.

Una vez que el hombre se fue, escribió Ring, él descubrió "que había dejado la enorme cantidad de 3,000 dólares". "Fui tras él y me dijo que sin duda nos veríamos cuando reabramos", agregó.



Ring dijo que no publicaba el nombre del comensal porque cree que él no lo habría deseado.



El dueño dijo que él y sus empleados estaban "humildemente agradecidos por este gesto increíblemente bondadoso y maravilloso".



