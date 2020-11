"No tengo porqué vivir con una covid": el caso de Elena Cañizares que consternó a Twitter

CIUDAD REAL, ESPAÑA.- El caso de una jovencita española ha revolucionado Twitter en las últimas horas y es que el nombre de Elena Cañizares Aparicio se volvió tendencia luego de que la chica compartiera en su cuenta las conversaciones que sostuvo con sus compañeras de departamento.



Elena, es una estudiante de enfermería que explica en su primer tuit que resultó positiva al coronavirus tras realizarse una prueba PCR, por lo que decidió contarle a sus compañeras de piso lo que ocurría, esperando recibir el apoyo que necesitaba y además para ponerlas en alerta, pues habían estado interactuando los últimos 15 días, por lo que también podrían estar contagiadas.



Las otras tres inquilinas identificadas como Lucía, Ángela y Rocío, se encontraban en sus respectivas ciudades de origen, ya que durante el fin de semana fueron a visitar a sus parientes. Elena explica a través de un hilo de tuits que la noticia fue el detonante para que las jóvenes a las que consideraba sus amigas le dieran la espalda.

Cañizares acompanó la publicación con una serie de videos y fotos en las que evidencia la forma en la que sus compañeras la trataron y le exigieron que se fuera del lugar que rentan juntas, pues afirman que ella es una "egoísta" al preferir contagiarlas a ellas que a sus padres.



Rocío, una de las inquilinas le pide a Elena que se vaya a su pueblo a cumplir con el aislamiento debido, a lo que esta le contesta que no puede moverse de la ciudad por prohibiciones del Ministerio de Sanidad y además, porque teme infectar a sus padres, ambos de la tercera edad y con enfermedades preexistentes.



La situación comienza a tornarse cada vez más difícil, pues las tres chicas coinciden en que no quieren encontrar a la joven dentro de la habitación compartida cuando vuelvan de su viaje, pues deberán regresar para continuar la universidad y asistir al gimnasio, ya que "tienen sus propias vidas".

Discriminación

Muchos internautas coinciden con Elena en que sus suspuestas amigas actuaron con discriminación, pues aunque ella les planteó varias opciones para permanecer en su cuarto tales como: que ellas le llevaran los platos de comida a la puerta para no tener que salir, o que le permitieran salir a la cocina usando dos mascarillas y desinfectando todo, las tres se negaron.

Además, Elena contó que el lugar posee dos baños y a pesar de que les pidió que para no exponerlas quería uno para ella sola, tampoco estuvieron de acuerdo.



"Si las tres nos negamos a que te quedes en el piso te tienes que ir. Si nos hacemos la prueba y damos negativo te tienes que ir, si no lo quieres entender no lo entiendas", le dice en un mensaje de voz una de las jóvenes.



"Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no, nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos porqué vivir esta situación. No tengo porqué vivir con una covid", le recrimina la misma chica.

De inmediato, la publicación de Elena en Twitter se hizo viral y miles de personas comenzaron a condenar la actitud de las jóvenes y a enviarle mensajes de apoyo a la estudiante de enfermería. Por otra parte, hubo quienes aprovecharon la difusión del caso para elaborar divertidos y creativos memes.

Ante la falta de empatía de Lucía, Ángela y Rocío, Elena decidió salir del grupo de WhatsApp en el que conversaban y luego bloquear a cada una de todas sus redes. Sin embargo, una indignación aún mayor surgió cuando una de las jóvenes le envió varios mensajes de texto en los que le pedía que la desbloquera, pues "quería pedirle una disculpa", acto seguido, Elena le hizo caso, pero se llevó una enorme sorpresa: recibió a su chat el siguiente mensaje de voz "Se me hace una falta de respeto lo de Twitter (la denuncia del caso) y hablé con mi padre que es abogado y me ha dicho que si no lo eliminas te denunciamos, es una amenaza en realidad. Es que me parece una falta de respeto y aunque tu me hayas dicho que no pone mi identidad ni nada, cualquiera que sepa un poco me sabe encontrar porque hemos subido fotos juntas, entonces la ley de protección de datos está ahí".

Ahora, personas de varios países han ofrecido ayudarla a conseguir abogados que puedan representarla frente a una posible demanda e incluso a resguardarla en caso de que la quieran sacar de su apartamento.

Vea el hilo a continuación: