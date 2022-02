Juventud y experiencia, así es el gabinete de Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque algunos analistas creen que la base para una efectiva administración pública es la experiencia previa de los funcionarios, para otros es la formación profesional el elemento clave para cumplir con los desafíos de una nación.



No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que se debe a un proceso sistemático que contempla desde la planificación y su financiamiento hasta la producción de los bienes y servicios públicos.

DE INTERÉS: Con fuerte dispositivo de seguridad llegó Luis Redondo a la Basílica de Suyapa



Pero para un país en el que siete de cada diez personas son pobres, que tiene una tasa de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes y que pierde unos 50,000 millones de lempiras en corrupción por año, “la decencia del funcionario es lo primordial para hacer una buena administración pública”, consideró el experto Raúl Flores.



A ocho días del inicio del gobierno de Xiomara Castro, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó el perfil académico, trayectoria profesional en puestos públicos, edad y sexo de los 43 funcionarios que han sido nombrados.





Primera vez

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus creó una base de información de los funcionarios nombrados por Castro para conocer sus orígenes.

ADEMÁS: Cohep: 68 delitos del decreto de amnistía no tienen relación con asuntos políticos



Si los resultados de la gestión pública fueran con base en la experiencia de los funcionarios, el gobierno de la izquierdista Castro no cumpliría con las expectativas de la población.



Este equipo encontró que el 59% (25) de las personas que han sido nombradas en el nuevo gabinete no tiene experiencia en administración pública y el 35% (15) sí tienen recorrido. El resto corresponde a dos funcionarios cuyo perfil, hasta el cierre de este reportaje, no se había logrado obtener.



Por ejemplo, Edmundo Orellana y Rebeca Santos, parte de la nueva estructura, deben parte de su experiencia en la administración pública a haber sido incorporados en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, derrocado en 2009.



Está el otro extremo: el nuevo secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, debutó en la gestión pública, siendo su perfil académico y la experiencia en la empresa privada su principal carta de recomendación.



Visto desde la formación académica, derecho es la profesión de la mayoría de los nuevos funcionarios, con el 27%, mientras que los doctores y los ingenieros también lideran las dependencias del Estado, pero en una cantidad inferior.



Pese a que Castro generó esperanza con el protagonismo de la mujer en su gobierno, el 74% de los nombramientos que ha hecho efectivos han sido hombres.



“No significa que denote la incapacidad de las mujeres para presidir altos cargos, pero sí sorprende que haya poca participación en la integración del nuevo gobierno”, consideró el analista Jhonatan Rosales.



“El hecho de ser gobernados por la primera mujer presidenta genera expectativa en las mujeres, por lo que esperaría que más mujeres sean nombradas en otros puestos, aunque no sean de tanta relevancia”, agregó.

VEA: Congreso Nacional defiende nuevo 'Pacto de impunidad'; sectores aducen que beneficiará a funcionarios



Para la feminista Liz Valeriano, la participación de las mujeres en la administración pública es mínima, como en el nuevo gabinete, por ejemplo, debido a la baja formación que se tiene en gestión pública.



“En nuestro país el ser mujer es una gran desventaja que se podrá erradicar con la inversión en la preparación de la mujer”, expresó.



“En Honduras hay mujeres profesionales, pero todavía hace falta mucho más apoyo”, puntualizó.



Otro aspecto es que el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), es el hegemónico en los puestos clave, con 33 representantes, casi 16 veces más que su aliado Partido Salvador de Honduras (PSH), que solo ocupa, de momento, dos cargos.



Del total de plazas asignadas, el 48% (20) corresponden a las secretarías de Estado, seguido por el 14% de las subsecretarías y lo mismo en las asesorías.



En promedio, la edad del funcionario establecido por Castro es de 48 años.



Destaca Edmundo Orellana como secretario asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, con 73 años, y en el otro extremo Marlon Ochoa, secretario del Servicio de Administración de Rentas (SAR), que tiene 30 años, el más longevo y el más joven, respectivamente.



Y en los rangos de edad, hay más funcionarios entre 60 y 69 y entre 40 y 49 años, con seis cada uno.

VEA: Senador Bob Menéndez pide que Juan Orlando Hernández sea sancionado como 'narcotraficante extranjero significativo'



Destaca también que son cinco las personas que tienen una edad entre 30 y 39 años, lo que para algunos analistas significa ideas nuevas en la estructura gubernamental.



No obstante, de 19 cargos no se logró corroborar la edad, por lo que los números anteriores pueden cambiar.

Sin garantías

Que el funcionario ostente un perfil académico o tenga experiencia en administración pública no es garantía de un buen trabajo, dijo el analista Raúl Pineda.



“No significa que será un buen servidor público que haya estudiado o tenga experiencia”, consideró.



“Un funcionario estudiado puede hacer las cosas mal por el simple hecho de no entender los procesos y otro puede también hacer las cosas mal porque no le interesa el bien común”, agregó.



Para Daniel Vijil, director de Estrategia de El Milenio, la juventud en la gestión pública aporta ideas frescas en el beneficio de la sociedad.



Sin embargo, la población, así como los auditores sociales, estima que los elementos académicos y profesionales no son suficientes para cumplir con las necesidades de un país.



La honestidad y comprender la condición humana para satisfacer la problemática de los gobernados son cualidades imprescindible.

LEA: Narcos aseguran haber financiado campaña de presidente Juan Orlando Hernández