Analistas: 'La crisis generada por Libre es síntoma de una constituyente en Honduras'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La elección el domingo de dos juntas directivas en propiedad en el Congreso Nacional genera una crisis política que podría desembocar en la convocatoria a una constituyente, coincidieron abogados constitucionalistas.



“Desgraciadamente me parece que nos llevan a una inestabilidad y a una crisis política que puede ser aprovechada por sectores anárquicos para meterle más fuego e incendiar este país o para una ruptura del orden constitucional”, analizó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.



Destacó que muchos sectores están mencionando que esta inestabilidad “podría llevar inclusive al tema de una constituyente”. Estas cosas son peligrosas para Honduras porque la gente fue a votar masivamente y “creyó en las promesas de campaña, pero es triste ver que de entrada entre los mismos del partido Libertad y Refundación (Libre) estén en este pleito”, añadió.

VEA: Así queda conformada la junta paralela del Congreso Nacional



A criterio de Barrientos, la constituyente lo puede todo. Una vez instalada ellos pueden tomar cualquier determinación y es válida; pueden cambiar el período presidencial, establecer la reelección continua, cambiar la estructura del Congreso, la estructura de la Corte, darle más facultades al presidente y hasta disolver el Congreso y hacerse cargo de la función legislativa.



En fin, la constituyente puede hacer de todo. El problema es que en manos de gente extremista eso puede crear algún tipo de problema en el campo económico y social, por ejemplo, nacionalizar bancos y empresas, advirtió.

ADEMÁS: Jorge Cálix: 'Esta junta directiva está desde hoy al servicio de la presidenta Xiomara Castro'

Lucha por el poder

Por su parte, el constitucionalista Oliver Erazo consideró que en la instalación de la junta provisional del Congreso y de las juntas en propiedad se violentaron ciertos procedimientos legales. “Esto no se debe enfocar en una lucha de egos, porque aquí lo que realmente ha sucedido es una lucha descarnada por el poder”, analizó.



Cuestionó por qué Jorge Cálix, presidente de la junta directiva provisional, no realizó la sesión en el hemiciclo legislativo si tenía los votos para su ratificación y arguyó caso fortuito. “¿Es que los nueve millones de hondureños somos considerados caso fortuito o fuerza mayor para la clase política representada en el Congreso Nacional? Esto es una falta de respeto insoslayable para el pueblo?”, criticó.



Ahora estamos en el limbo porque una junta directiva en propiedad de conformidad a la Constitución y a la ley no lo hay, ya que “ambas tienen una tela de duda, una tela de juicio porque tampoco la gente que conforma la junta directiva de Luis Redondo tenía las facultades para autoconvocarse”.

VEA: Honduras cae en otra crisis política al elegir dos directivas en el Congreso Nacional



La gente votó para que se cumpliera un pacto político y esto trasciende la Constitución, un instrumento que se ha venido atropellando sistemáticamente desde hace ocho años. “Aquí ninguna de las partes puede argumentar que se está violentando la Constitución porque todos han sido parte del juego”, criticó.



Además, si los de Libre criticaban la cooptación del Legislativo por el Ejecutivo, entonces qué hace la presidenta electa llegando al Congreso tratando de interferir. “¿Será entonces que detrás de esto hay otra agenda paralela? El hecho de crear una crisis institucional en el Poder Legislativo para mí tiene olor y tiene cuerpo a comenzar un periodo de desgaste institucional, de no gobernabilidad para hacernos sentir que necesitamos una constituyente”.



¿Para quién y para qué una constituyente? “La respuesta es para la clase política que está tratando de sobrevivir, para los que recientemente los sacaron, para quienes saben que en algún momento el brazo de la justicia, incluso la extradición, les puede alcanzar”, advirtió Erazo.

VEA TAMBIÉN: Así queda integrada la junta directiva del Congreso Nacional 2022-2026

Protección

No obstante, el también constitucionalista Rogelio Penagos explicó que el nombramiento de la junta directiva que preside Cálix es legal, en el caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Los actos paralelos de insubordinación carecen de validez legal y constitucional.



“Esto se dio ante el sentimiento de impotencia producto de que algunos diputados de Libre están aliados con la oposición”.



Esa oposición está conformada por “una cúpula nacionalista que tanto daño le ha hecho al pueblo y que ahora los apoya para aferrarse al poder. Entendemos que para el Partido Nacional es una válvula de escape, tener cierto control sobre la dirección del Poder Legislativo frente a la avalancha de temas que se les podrían venir producto de los actos de corrupción flagrante que han cometido”, detalló Penagos.

DE INTERÉS: Convocatoria a quemarropa de Congreso genera molestias en redes sociales