Analista: Políticos que en el poder olvidan las normas morales incurrirán en deshonestidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El analista Olban Valladares cuestionó hoy a los políticos que durante la campaña se pumpunean el pecho y se rasgan las vestiduras reclamando su apego inquebrantable a las normas morales y que cuando llegan al poder incurren en la deshonestidad y el abuso.



Valladares se refirió a los constantes mensajes del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez hacia la clase política hondureña.

El Cardenal Rodríguez, permanentemente, está martillando, que quien no se apega a la palabra, a los preceptos cristianos y no sigue la palabra de Jesús, está sujeto a caer en las garras de la deshonestidad y del abuso en el poder.



El analista dio la razón al Cardenal hondureño, ya que cuando un gobierno que no se apega a la palabra de Dios y a las palabras de Jesucristo, es un gobierno que está condenado al fracaso.



“Pidamos que sea el Señor Jesús y no las ideologías o los pensamientos limitados de intereses los que guíen esta nueva etapa”, dijo el cardenal hondureño en la reciente la homilía dominical.

