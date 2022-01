Emiten orden de captura contra hija de Roosevelt Avilez por delitos electorales

FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.- Por encontrar indicios de adulteraciones de actas electorales, con el interés de favorecer a ciertos diputados del Partido Nacional de Honduras con el incremento de votos, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal con orden de captura en contra de Nancy Marina Avilez Santos.



La mencionada es hija del exalcalde del municipio de Talanga, Francisco Morazán, Roosevelt Avilez, encausado por el delito de lavado de activos junto a otros cuatro miembros de su familia.

A Avilez Santos se le supone responsable del delito de falsificación de documentos electorales, tipo penal descrito en el artículo 543 del Código Penal.



La ahora imputada se desempeñó como secretaria propietaria ante la Junta Receptora de Votos No. 11869, ubicada en el Centro Básico José Arturo Duarte de la colonia Carías y Rodríguez, de Talanga, además actuó en representación del Partido Nacional. Su detención no ha sido efectiva.

