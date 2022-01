Vacunarse a la vez contra influenza y covid-19 es seguro, confirman médicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La población puede aplicarse la vacuna contra el covid-19 y la influenza al mismo tiempo sin correr ningún riesgo.



Así lo expresaron especialistas consultados por EL HERALDO, quienes manifestaron que la aplicación de vacunas para ambos virus es segura.



“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado la aplicación simultánea de ambas vacunas”, afirmó Lourdes Mendoza, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

La viróloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Wendy Murillo, explicó que no representa riesgo para las personas que se las aplican porque la inmunidad que estimulan es específica para cada virus.



“Es seguro y la respuesta inmune no interfiere una con la otra y debe ser una en cada brazo”, indicó Murillo.

Por su parte, Homer Mejía, coordinador de la vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles de Salud, manifestó que no hay ninguna contraindicación para aplicar al mismo tiempo las vacunas.



A su vez, dijo que quien no quiera aplicárselas al mismo tiempo puede esperar 14 días entre recibir una y otra.



En la mayoría de puntos de inmunización de la Secretaría de Salud y del Seguro Social están aplicando las vacunas para ambos virus.

