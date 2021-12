El 82% del personal de salud aún están esperando recibir su acuerdo laboral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una serie de protestas se han desatado en diferentes puntos del país por parte del personal de salud que ha estado durante la pandemia luchando en primera línea contra el mortal covid-19.



Los trabajadores sanitarios se sienten defraudados por las autoridades del gobierno debido al incumplimiento de las plazas permanentes. Esa fue la promesa que se les hizo, está sustentada en el decreto legislativo 47-2020, 100-2021 y el acuerdo ejecutivo PCM-130-2021, que es-tablecen la contratación de todo el personal que ha estado en primera línea.

Las autoridades del gobierno anunciaron que pretenden otorgar la estabilidad laboral a más de 10,000 trabajadores de la salud y hasta ahora solo a 1,800 se les ha otorgado. Lo anterior significa que solo a un 18% de trabajadores de la salud se les ha dado su acuerdo tal y como se les prometió y el otro 82% se siente en el aire, pues no tiene respuesta de las autoridades.



Ahí están incluidos médicos, microbiólogos, anestesistas, técnicos de salud, de rayos X, enfermeras auxiliares y profesionales, entre otros.

Preocupación

“Estamos sumamente preocupados con la situación que está pasando, han sido notificados más de 1,000 enfermeros auxiliares que a partir de enero (2022) no continúan laborando porque no hay presupuesto para poder hacerlo”, cuestionó Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras.



Añadió que no solo se les adeuda el pago de salarios sino que el Estado tiene una deuda con ellos, ya que se les prometió la permanencia porque fueron contratados para la pandemia.



“Le hago un llamado a las autoridades de Salud y de Finanzas que deben hacer una incorporación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022 y que todos estos compañeros pasen a la planilla 121”, solicitó Orellana. Lamentó que muchos profesionales de enfermería han fallecido por covid-19, por lo que las autoridades no pueden ser ingratos con ellos.

Protesta de empleados en Puerto Cortés. Foto: El Heraldo

El representante de los enfermeros auxiliares advirtió que si dejan por fuera a los trabajadores de la salud en enero próximo se van a paralizar las atenciones en los hospitales y se detendrá la vacunación porque irán a las calles para exigir los derechos de los compañeros afectados. Por su parte, las autoridades del Colegio Médico de Honduras (CMH) condenaron la terminación de contratos de forma masiva a los médicos que laboran por contrato en las instituciones públicas.



“Queda claro que los titulares del Poder Legislativo y Ejecutivo han jugado con la necesidad y las expectativas de emplearse de varios profesionales de la salud ya que, a la fecha, no hay personal de salud nombrado de forma permanente”, señala un comunicado de la institución gremial.



Asimismo, reprocha que han intentado vulnerar los derechos del personal de salud que ha venido haciéndole frente a la pandemia de covid-19.

A su vez solicitan a las instituciones que brindan servicios de salud que cesen la terminación de contratos de los médicos y demás personal.



“A todos los médicos que sientan lesionado su derecho a la estabilidad laboral, avocarse a la asesoría lega del CMH a fin de iniciar las acciones legales que corresponda”, aconseja el CMH.



También les solicita a los afectados mantenerse alertas para acompañar las acciones gremiales para la restitución de sus derechos.

Trabajadores de protección civil también exigen su acuerdo. Foto: El Heraldo

