Proyectan leve repunte de casos covid-19 tras elecciones en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un ligero repunte de casos de covid-19 se tiene previsto luego de las elecciones generales realizadas el domingo.



Especialistas advierten que producto de las aglomeraciones de personas habrá un repunte de contagios pero no tan drástico. En otro momento de la pandemia, los galenos hubieran alertado que 14 días después del 28 de noviembre habría un elevado repunte, pero la situación ha cambiado.



“El comportamiento del virus ahora es muy diferente, la capacidad de transmisibilidad que tiene cada persona hoy es muy baja a como era cuando la actividad viral comunitaria era más activa”, explicó a EL HERALDO Henry Andino, asesor de la Secretaría de Salud. Añadió que en la Semana Morazánica se dijo que cuando la gente regresara de vacaciones 14 días después iba a haber un pico impresionante de casos pero no sucedió.



No obstante, el especialista en medicina tropical y salud pública consideró que se espera que el índice de contagios pueda aumentarse.

Solo en el mes de octubre se registraron 11,277 nuevos contagios y 489 muertes. Mientras que hasta el 26 de noviembre se registraron 2,798 nuevos casos y 166 decesos por la enfermedad, según estadísticas procesadas por la Unidad de Datos de EL HERALDO. Honduras registra un total de 377,888 casos positivos y 10,403 muertes acumuladas por covid-19.



“No esperamos que vayamos a tener un repunte de casos muy alto como lo vimos el año pasado después de Eta y Iota, también con las fiestas navideñas, debutamos con un enero (2021) pesado y se fue aumentando, ya en marzo tuvimos los números que nunca habíamos tenido en la pandemia ni en todo el 2020 junto”, expresó Andino.

Proyecciones

El especialista señaló que en noviembre se registró un promedio semanal de 500 nuevos casos de covid-19.



Explicó que en diciembre se proyecta que se registre un promedio semanal de 620 nuevos casos. Añadió que el periodo poselectoral y las fiestas navideñas se confirmarían más de 6,300 casos más en lo que resta de este año.



Las estimaciones se realizaron mediante un modelo matemático con el uso de un simulador, donde consideraron ocho variables para el avance de la pandemia.



Se prevé que la positividad oscile entre un 3% y un 10%.

